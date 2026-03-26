Lavar o arroz antes de cozinhar? erro comum cometido pelas donas de casa pode atrapalhar na hora do preparo

Detalhe ignorado durante preparo interfere diretamente na textura e qualidade do resultado servido à mesa

Magno Oliver - 26 de março de 2026

Hábito comum nas cozinhas brasileiras tem efeitos diferentes do que muita gente imagina (Imagem: Reprodução/ IA)

Um hábito bastante presente nas cozinhas brasileiras está sendo reavaliado por especialistas em alimentação e tecnologia de alimentos: lavar o arroz antes do preparo.

Considerada por muitos uma etapa essencial, a prática pode, em alguns casos, comprometer o resultado final do prato, especialmente quando feita de forma inadequada ou sem conhecimento técnico.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o arroz comercializado no país passa por processos industriais que garantem sua limpeza e segurança para consumo.

Isso significa que, na maioria das vezes, não há necessidade sanitária de lavagem. Ainda assim, o costume persiste por tradição cultural, sendo associado à ideia de higiene e qualidade.

O ponto central da discussão, no entanto, não está apenas na limpeza, mas na composição do grão. Ao lavar o arroz repetidamente, parte do amido superficial é removida.

Esse amido é justamente o responsável por ajudar na textura e na liga durante o cozimento. Em receitas que exigem grãos mais soltos, a lavagem pode até favorecer o resultado.

Porém, quando feita em excesso, pode deixar o arroz seco, quebradiço e com menor sabor. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) destaca que o impacto da lavagem depende do tipo de arroz e da preparação desejada.

Em pratos como risotos ou arroz cremoso, por exemplo, a retirada do amido compromete a consistência. Já em preparos simples do dia a dia, o efeito pode variar conforme o tempo de lavagem e a forma de cozimento adotada.

Diante desse cenário, chefs de cozinha e cozinheiros profissionais recomendam que o consumidor entenda o objetivo da receita antes de decidir lavar ou não o arroz.

Mais do que um hábito automático, o preparo deve considerar fatores técnicos que influenciam diretamente no sabor, na textura e na qualidade final.

O que antes era visto como regra pode, na prática, ser um detalhe decisivo entre um prato comum e um resultado bem executado.

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