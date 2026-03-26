Lavar o arroz antes de cozinhar? erro comum cometido pelas donas de casa pode atrapalhar na hora do preparo

Detalhe ignorado durante preparo interfere diretamente na textura e qualidade do resultado servido à mesa

Magno Oliver Magno Oliver -
Lavar o arroz antes de cozinhar? erro comum cometido pelas donas de casa pode atrapalhar na hora do preparo
Hábito comum nas cozinhas brasileiras tem efeitos diferentes do que muita gente imagina (Imagem: Reprodução/ IA)

Um hábito bastante presente nas cozinhas brasileiras está sendo reavaliado por especialistas em alimentação e tecnologia de alimentos: lavar o arroz antes do preparo.

Considerada por muitos uma etapa essencial, a prática pode, em alguns casos, comprometer o resultado final do prato, especialmente quando feita de forma inadequada ou sem conhecimento técnico.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o arroz comercializado no país passa por processos industriais que garantem sua limpeza e segurança para consumo.

Leia também

Isso significa que, na maioria das vezes, não há necessidade sanitária de lavagem. Ainda assim, o costume persiste por tradição cultural, sendo associado à ideia de higiene e qualidade.

O ponto central da discussão, no entanto, não está apenas na limpeza, mas na composição do grão. Ao lavar o arroz repetidamente, parte do amido superficial é removida.

Esse amido é justamente o responsável por ajudar na textura e na liga durante o cozimento. Em receitas que exigem grãos mais soltos, a lavagem pode até favorecer o resultado.

Porém, quando feita em excesso, pode deixar o arroz seco, quebradiço e com menor sabor. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) destaca que o impacto da lavagem depende do tipo de arroz e da preparação desejada.

Em pratos como risotos ou arroz cremoso, por exemplo, a retirada do amido compromete a consistência. Já em preparos simples do dia a dia, o efeito pode variar conforme o tempo de lavagem e a forma de cozimento adotada.

Diante desse cenário, chefs de cozinha e cozinheiros profissionais recomendam que o consumidor entenda o objetivo da receita antes de decidir lavar ou não o arroz.

Mais do que um hábito automático, o preparo deve considerar fatores técnicos que influenciam diretamente no sabor, na textura e na qualidade final.

O que antes era visto como regra pode, na prática, ser um detalhe decisivo entre um prato comum e um resultado bem executado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.