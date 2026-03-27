Agente do Serviço Secreto dos EUA atira acidentalmente na própria perna

Disparo ocorreu durante operação de proteção em aeroporto

Folhapress - 27 de março de 2026

(Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos que integra a equipe de segurança da ex-primeira-dama Jill Biden atirou acidentalmente na própria perna durante o serviço, na manhã de hoje, informou um funcionário da agência federal em comunicado à imprensa internacional.

Disparo acidental ocorreu enquanto o agente manuseava sua arma profissional “durante uma missão de proteção”, no Aeroporto Internacional da Filadélfia, segundo o porta-voz do Serviço Secreto dos EUA. Conforme divulgado em comunicado por Anthony Guglielmi, o incidente ocorreu hoje por volta das 8h30 locais (7h30, no horário de Brasília).

O agente, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido, mas não corre risco de morrer, conforme Guglielmi. Segundo apurado pela CNN internacional, espera-se que o incidente seja investigado pelo Gabinete de Responsabilidade Profissional do Serviço Secreto dos EUA, enquanto o caso levanta novos indícios de que os agentes da agência federal norte-americana atuam em missões sob forte pressão.

A ex-primeira-dama estava no aeroporto na manhã de hoje, mas não presenciou o incidente. Nenhuma outra pessoa, além do agente, foi ferida pelo disparo acidental, acrescentou Guglielmi.

O agente ferido recebeu assistência médica ainda no aeroporto e foi encaminhado a um hospital da região, em condição estável, ainda segundo o porta-voz do Serviço Secreto. Procurado pela CNN, o gabinete da primeira-dama se recusou a comentar o caso.