Bolsonaro recebe alta de hospital em Brasília e segue para prisão domiciliar

Ex-presidente estava no hospital desde 13 de março, quando foi levado ao DF Star após passar mal na Papudinha

Folhapress - 27 de março de 2026

Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital DF Star, onde ficou internado por duas semanas. (Foto: Reprodução)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 71, recebeu alta nesta sexta-feira (27) do hospital onde estava internado havia duas semanas, em Brasília, para cumprir prisão em regime domiciliar.

Ele deverá seguir do hospital DF Star para a casa dele, que fica em um condomínio fechado no bairro do Jardim Botânico.

Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente estava no hospital desde 13 de março, quando foi levado ao DF Star após passar mal durante uma madrugada na Papudinha. Ele saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na segunda-feira (23).

Bolsonaro havia sido internado com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26), o hospital DF Star informou que ele estava sem sinais de infecção aguda e com boa evolução clínica.

De acordo com os médicos do ex-presidente, a fase aguda da pneumonia passou e agora está no chamado período de convalescença, quando o organismo se recupera. Segundo a equipe, a cura total da pneumonia pode levar de três a seis meses.

Bolsonaro foi levado preso para a superintendência da PF em novembro de 2025, quando cumpria prisão domiciliar, após tentar romper sua tornozeleira eletrônica. O ex-presidente alegou ter tido um surto e uma crise de paranoia. Posteriormente, acabou sendo transferido para a Papudinha.

A transferência de Bolsonaro novamente para prisão domiciliar foi autorizada na terça (24) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar humanitária por 90 dias.

Durante o período, Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar as redes sociais ou de gravar áudios ou vídeos.

Transcorridos os três meses, “será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade”.

Em casa, o ex-presidente poderá receber os filhos, mas sob os mesmos horários e regras da Papudinha, que prevê visitas às quartas e sábados, entre 8h e 16h. Os advogados podem visitá-lo todos os dias, por 30 minutos por dia, mas precisam agendar previamente com o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. Já os médicos do ex-presidente têm acesso livre.

Michelle, a filha Laura e uma enteada terão livre acesso. As demais visitas ficam suspensas, “para resguardar o ambiente controlado necessário, principalmente para se evitar o risco de sepse e [manter o] controle de infecções”, escreveu Moraes.