Homem derruba parede durante reforma e encontra cidade subterrânea antiga que ficou escondida por mais de 2 mil anos

Achado inesperado revelou Derinkuyu, uma das maiores cidades subterrâneas do mundo, com túneis, casas e até locais religiosos

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma descoberta surpreendente chamou atenção do mundo ao revelar uma cidade subterrânea com mais de 2 mil anos de história.

O achado aconteceu na Turquia quando um morador, durante uma reforma em casa, derrubou uma parede e encontrou um túnel escondido que levava a um complexo antigo.

O local, conhecido como Derinkuyu, fica na região da Capadócia e figura como a maior cidade subterrânea já descoberta. Além disso, a estrutura permaneceu oculta por séculos até a redescoberta na década de 1960.

Cidade subterrânea impressiona pela estrutura

Derinkuyu se estende por mais de 85 metros de profundidade e possui cerca de 18 níveis conectados por túneis.

Dentro da cidade, pesquisadores encontraram espaços usados como moradias, depósitos de alimentos, estábulos, escolas, vinícolas e até uma capela. Além disso, o local conta com sistemas de ventilação e abastecimento de água, o que permite a permanência de milhares de pessoas por longos períodos.

Uso estratégico ao longo da história

Inicialmente, a estrutura servia para armazenamento de mercadorias. No entanto, com o passar do tempo, os moradores passaram a utilizá-la como refúgio contra invasões.

Os construtores projetaram corredores estreitos e baixos de forma estratégica. Assim, eles dificultaram a entrada de inimigos. Além disso, os moradores utilizavam grandes portas de pedra para bloquear os acessos internos.

Estudos indicam que a cidade chegou a abrigar até 20 mil pessoas em períodos de conflito, especialmente durante ataques ao Império Bizantino.

Origem ainda intriga pesquisadores

A data exata da construção de Derinkuyu ainda gera debates. No entanto, registros históricos mostram que a cidade já existia por volta de 370 a.C.

Pesquisadores acreditam que os hititas escavaram os primeiros níveis por volta de 1200 a.C. Além disso, diferentes povos ocuparam o local ao longo dos séculos, como persas, cristãos e gregos.

De cidade escondida a patrimônio mundial

Após séculos de uso, os habitantes abandonaram Derinkuyu em 1923 durante conflitos entre Grécia e Turquia. No entanto, décadas depois, pesquisadores redescobriram o local e iniciaram estudos arqueológicos.

Atualmente, o espaço recebe visitantes e integra a lista de Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1985. Assim, a cidade se tornou um dos pontos turísticos mais impressionantes da Capadócia.

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