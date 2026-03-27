O chá que você deve tomar antes de dormir para desinchar a barriga durante a noite

Chá de gengibre com limão e chá de cavalinha ajudam a reduzir o inchaço, mas o efeito depende da causa

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

O chá de capim-limão conta com diversos benefícios para a saúde. (Foto: Ilustração/Maria Tyutina/Pexels)

A sensação de barriga inchada no fim do dia é comum e pode estar ligada à digestão lenta ou à retenção de líquidos. Por isso, muitas pessoas recorrem a soluções naturais antes de dormir, como chás com propriedades digestivas e diuréticas.

Entre os mais indicados, o chá de gengibre com limão e o chá de cavalinha se destacam por ajudarem o organismo a funcionar melhor durante a noite. No entanto, o efeito pode variar conforme a causa do inchaço.

Chá de gengibre com limão ajuda a reduzir o estufamento

O gengibre é conhecido por estimular a digestão e reduzir a formação de gases. Por isso, ele pode aliviar a sensação de barriga estufada após refeições mais pesadas.

Além disso, o limão contribui para a hidratação e complementa a ação digestiva. Dessa forma, o chá se torna uma boa opção para quem busca leveza antes de dormir.

Ainda assim, é importante lembrar que o efeito é gradual e não promove perda de gordura de forma imediata.

Chá de cavalinha auxilia na eliminação de líquidos

Por outro lado, o chá de cavalinha é mais indicado quando o inchaço está relacionado à retenção de líquido. Isso porque ele possui efeito diurético, ajudando o corpo a eliminar o excesso de água.

Consequentemente, muitas pessoas relatam acordar com a sensação de menos inchaço, especialmente na região abdominal.

No entanto, o consumo deve ser moderado e não substitui acompanhamento profissional.

Hábitos fazem mais diferença que o chá

Apesar dos benefícios, o chá sozinho não resolve o problema. Alimentação equilibrada, menor consumo de sal à noite e boa hidratação ao longo do dia são fundamentais.

Além disso, evitar refeições muito pesadas antes de dormir também contribui para uma digestão mais leve.

Por fim, se o inchaço for frequente ou intenso, o ideal é buscar orientação médica para investigar a causa.

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