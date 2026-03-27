Segundo psicólogos, filhos que não querem mais contatos com os pais na vida adulta muitas vezes carregam marcas da ausência emocional dos pais na infância

O afastamento familiar pode dizer mais sobre o passado do que sobre o presente

Daniella Bruno -
Segundo psicólogos, filhos que não querem mais contato com os pais na vida adulta podem refletir ausência emocional na infância
(Imagem: Ilustração/Freepik)

O afastamento entre pais e filhos na vida adulta costuma gerar dor, dúvidas e julgamentos. No entanto, especialistas apontam que essa distância nem sempre surge por rejeição simples.

Muitas vezes, ela reflete experiências emocionais vividas ainda na infância.

Nesse sentido, a psicologia destaca que vínculos familiares são construídos ao longo do tempo. Ou seja, a forma como a criança se sente acolhida, ou não, influencia diretamente suas relações no futuro.

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Além disso, compreender essas dinâmicas é essencial para evitar julgamentos superficiais e enxergar o problema com mais empatia.

Fatores que podem levar ao afastamento na vida adulta

  • Ausência emocional na infância
    Primeiramente, a falta de afeto, escuta e presença emocional pode marcar profundamente uma criança. Como resultado, ela cresce com dificuldades de conexão afetiva.
  • Comunicação falha ao longo dos anos
    Além disso, famílias que não dialogam de forma aberta tendem a acumular conflitos não resolvidos. Dessa forma, o distanciamento se torna quase inevitável.
  • Ambientes tóxicos ou conflituosos
    Em seguida, situações constantes de crítica, cobrança excessiva ou desvalorização podem levar o filho a se afastar para preservar sua saúde mental.
  • Falta de validação emocional
    Outro ponto importante é quando sentimentos são ignorados ou minimizados. Isso faz com que o indivíduo, ao crescer, evite relações que tragam esse mesmo padrão.
  • Busca por autonomia e proteção emocional
    Por outro lado, o afastamento também pode representar uma tentativa de estabelecer limites saudáveis. Ou seja, não se trata de rejeição, mas de autoproteção.
  • Traumas não resolvidos
    Por fim, experiências negativas não elaboradas ao longo da vida podem reforçar o distanciamento, especialmente quando não há diálogo ou reconciliação.

Por que esse afastamento não é simples rejeição

Em primeiro lugar, é importante entender que o afastamento raramente acontece de forma impulsiva. Pelo contrário, ele costuma ser o resultado de anos de experiências acumuladas.

Além disso, muitas pessoas tentam manter o vínculo antes de decidir se distanciar. No entanto, quando não encontram mudança ou acolhimento, optam por se proteger emocionalmente.

Outro ponto relevante é que esse tipo de decisão costuma vir acompanhado de culpa e sofrimento. Ou seja, não é uma escolha fácil, mas sim uma necessidade percebida.

Portanto, olhar para essas situações com empatia permite compreender que, muitas vezes, o afastamento é uma consequência — e não a causa do problema.

É possível reconstruir essa relação?

Apesar das dificuldades, a reconexão pode acontecer. No entanto, isso exige esforço de ambas as partes.

Em primeiro lugar, reconhecer erros e ouvir sem julgamentos faz toda a diferença. Além disso, buscar ajuda profissional, como terapia familiar, pode facilitar esse processo.

Da mesma forma, respeitar limites é essencial. Nem sempre a reaproximação acontece rapidamente, e forçar esse processo pode gerar ainda mais distância.

Por fim, quando há disposição para mudança e diálogo, existe espaço para reconstruir vínculos de forma mais saudável e consciente.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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