Segundo psicólogos, filhos que não querem mais contatos com os pais na vida adulta muitas vezes carregam marcas da ausência emocional dos pais na infância

O afastamento familiar pode dizer mais sobre o passado do que sobre o presente

Daniella Bruno - 27 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O afastamento entre pais e filhos na vida adulta costuma gerar dor, dúvidas e julgamentos. No entanto, especialistas apontam que essa distância nem sempre surge por rejeição simples.

Muitas vezes, ela reflete experiências emocionais vividas ainda na infância.

Nesse sentido, a psicologia destaca que vínculos familiares são construídos ao longo do tempo. Ou seja, a forma como a criança se sente acolhida, ou não, influencia diretamente suas relações no futuro.

Além disso, compreender essas dinâmicas é essencial para evitar julgamentos superficiais e enxergar o problema com mais empatia.

Fatores que podem levar ao afastamento na vida adulta

Ausência emocional na infância

Primeiramente, a falta de afeto, escuta e presença emocional pode marcar profundamente uma criança. Como resultado, ela cresce com dificuldades de conexão afetiva.

Primeiramente, a falta de afeto, escuta e presença emocional pode marcar profundamente uma criança. Como resultado, ela cresce com dificuldades de conexão afetiva. Comunicação falha ao longo dos anos

Além disso, famílias que não dialogam de forma aberta tendem a acumular conflitos não resolvidos. Dessa forma, o distanciamento se torna quase inevitável.

Além disso, famílias que não dialogam de forma aberta tendem a acumular conflitos não resolvidos. Dessa forma, o distanciamento se torna quase inevitável. Ambientes tóxicos ou conflituosos

Em seguida, situações constantes de crítica, cobrança excessiva ou desvalorização podem levar o filho a se afastar para preservar sua saúde mental.

Em seguida, situações constantes de crítica, cobrança excessiva ou desvalorização podem levar o filho a se afastar para preservar sua saúde mental. Falta de validação emocional

Outro ponto importante é quando sentimentos são ignorados ou minimizados. Isso faz com que o indivíduo, ao crescer, evite relações que tragam esse mesmo padrão.

Outro ponto importante é quando sentimentos são ignorados ou minimizados. Isso faz com que o indivíduo, ao crescer, evite relações que tragam esse mesmo padrão. Busca por autonomia e proteção emocional

Por outro lado, o afastamento também pode representar uma tentativa de estabelecer limites saudáveis. Ou seja, não se trata de rejeição, mas de autoproteção.

Por outro lado, o afastamento também pode representar uma tentativa de estabelecer limites saudáveis. Ou seja, não se trata de rejeição, mas de autoproteção. Traumas não resolvidos

Por fim, experiências negativas não elaboradas ao longo da vida podem reforçar o distanciamento, especialmente quando não há diálogo ou reconciliação.

Por que esse afastamento não é simples rejeição

Em primeiro lugar, é importante entender que o afastamento raramente acontece de forma impulsiva. Pelo contrário, ele costuma ser o resultado de anos de experiências acumuladas.

Além disso, muitas pessoas tentam manter o vínculo antes de decidir se distanciar. No entanto, quando não encontram mudança ou acolhimento, optam por se proteger emocionalmente.

Outro ponto relevante é que esse tipo de decisão costuma vir acompanhado de culpa e sofrimento. Ou seja, não é uma escolha fácil, mas sim uma necessidade percebida.

Portanto, olhar para essas situações com empatia permite compreender que, muitas vezes, o afastamento é uma consequência — e não a causa do problema.

É possível reconstruir essa relação?

Apesar das dificuldades, a reconexão pode acontecer. No entanto, isso exige esforço de ambas as partes.

Em primeiro lugar, reconhecer erros e ouvir sem julgamentos faz toda a diferença. Além disso, buscar ajuda profissional, como terapia familiar, pode facilitar esse processo.

Da mesma forma, respeitar limites é essencial. Nem sempre a reaproximação acontece rapidamente, e forçar esse processo pode gerar ainda mais distância.

Por fim, quando há disposição para mudança e diálogo, existe espaço para reconstruir vínculos de forma mais saudável e consciente.

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