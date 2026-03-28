Adeus, rotina estressante: conheça o vilarejo brasileiro com casas coloridas e praias desertas que virou sonho de vida

Vilarejo baiano encanta com casas coloridas, praias tranquilas e rotina desacelerada, atraindo quem sonha em mudar de vida

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Traz o Passaporte)

Imagine um lugar onde o tempo passa mais devagar, o barulho da cidade não existe e o mar está sempre por perto. Esse cenário, que parece distante da realidade, existe no Brasil e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de qualidade de vida.

Localizado no sul da Bahia, Trancoso se tornou um dos destinos mais desejados do país justamente por oferecer uma combinação rara entre tranquilidade, beleza natural e charme rústico.

Casas coloridas e clima de vila encantam visitantes

O coração de Trancoso é o famoso Quadrado, uma praça cercada por casas coloridas, restaurantes e uma pequena igreja histórica. Durante o dia, o espaço é silencioso e arborizado; à noite, ganha iluminação suave e movimento leve, sem perder a essência simples.

Além disso, mesmo com o crescimento do turismo, o vilarejo mantém um estilo de vida mais calmo, o que reforça a sensação de refúgio.

Praias quase desertas e natureza preservada

Outro grande destaque são as praias, que variam entre trechos mais movimentados e áreas praticamente vazias. As paisagens incluem falésias, coqueirais e mar de águas claras, formando cenários que impressionam pela beleza.

Em alguns pontos, inclusive, é possível caminhar por longos trechos sem encontrar muitas pessoas, algo cada vez mais raro em destinos turísticos populares.

Estilo de vida simples virou desejo de muitos

Apesar de atrair turistas e até celebridades, Trancoso preserva características de vila, com ruas simples e forte conexão com a natureza. Ao mesmo tempo, o destino oferece pousadas charmosas e boa gastronomia.

Dessa forma, cria-se um equilíbrio entre conforto e simplicidade, o que tem chamado atenção de quem busca fugir da rotina acelerada das grandes cidades.

Por que Trancoso virou sonho de vida

Mais do que um destino turístico, o vilarejo se transformou em símbolo de uma vida mais leve. A rotina desacelera, o contato com a natureza aumenta e o estresse diminui.

Por isso, não é raro que visitantes deixem o local com a sensação de que gostariam de ficar — ou até começar uma nova vida por lá.

O vídeo a seguir mostra essa dinâmica que vem conquistando turistas ao redor do país:

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