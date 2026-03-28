Obra da BR-280 que nasce dentro da montanha promete acabar com filas e destravar trânsito
Obra da BR-280 em SC inclui túneis e viaduto de grande porte para desviar tráfego pesado e reduzir impacto nas áreas urbanas
Uma das obras mais complexas da duplicação da BR-280, em Santa Catarina, avança com soluções de engenharia que envolvem cortes de rocha, túneis e grandes estruturas elevadas — em um trecho considerado estratégico para o escoamento de cargas no estado.
Na região de Jaraguá do Sul, o novo traçado foi projetado para contornar áreas urbanas e reduzir o impacto do tráfego pesado dentro da cidade. Para isso, a rodovia está sendo construída em um novo eixo, aproveitando áreas de relevo acidentado.
Obra contorna cidade e entra na encosta
A solução adotada evita a ampliação da pista atual, que hoje funciona como via urbana em alguns pontos. Em vez disso, o projeto desloca a rodovia para fora do centro, passando por áreas de encosta e exigindo intervenções diretas no maciço rochoso.
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Nesse contexto, o traçado inclui cortes na montanha, além da construção de túneis e aterros, formando um novo corredor viário adaptado à geografia local.
Viaduto reduz impacto no terreno
Em um dos pontos mais críticos, onde há vales e cursos d’água, o projeto descartou a alternativa de aterro por causa do impacto ambiental e do grande volume de material necessário.
Por isso, a equipe projetou um viaduto de grande porte, com pilares que podem ultrapassar 50 metros de altura e extensão próxima de 500 metros, conforme estimativas do projeto. Assim, a estrutura permite a travessia sem interferir diretamente no terreno natural.
Novo eixo logístico
O trecho em construção deve ter cerca de 22 a 23 quilômetros em pista dupla, incluindo acostamentos, pontes e túneis. Além disso, um dos pontos mais desafiadores é o Morro do Vieira, onde estão previstos túneis paralelos para cada sentido da rodovia.
Dessa forma, a proposta é melhorar a fluidez do tráfego e retirar veículos pesados das áreas urbanas, reduzindo congestionamentos e aumentando a segurança.
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