Como fazer o perfume durar o dia todo: os 3 pontos estratégicos que ninguém te conta

Aplicação correta e truques simples podem fazer a fragrância fixar por muito mais tempo na pele

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Fazer o perfume durar o dia inteiro é um dos maiores desafios para quem gosta de estar sempre cheiroso. No entanto, pequenos ajustes na forma de aplicar a fragrância podem fazer toda a diferença na fixação.

Especialistas em perfumaria indicam que alguns pontos do corpo ajudam a potencializar o cheiro, já que concentram mais calor e favorecem a projeção do perfume ao longo do dia.

Os 3 pontos estratégicos para aplicar perfume

A escolha do local de aplicação influencia diretamente na duração da fragrância. Algumas áreas do corpo ajudam a intensificar o aroma.

Atrás dos joelhos

Apesar de pouco conhecido, esse ponto é altamente eficaz. Isso porque a região esquenta ao longo do dia, principalmente com o movimento.

Assim, o perfume se espalha de forma mais sutil e contínua.

No umbigo

O umbigo também é uma área estratégica. Por ser uma região mais quente e com leve profundidade, ajuda a reter melhor o perfume.

Dessa forma, o aroma permanece por mais tempo e se intensifica com o calor do corpo.

Na nuca

A nuca é um dos pontos mais tradicionais, mas ainda assim muito eficiente. Além disso, o calor natural da região ajuda a difundir o cheiro ao longo do dia.

Por isso, é um dos locais mais recomendados para quem busca maior projeção.

Truque que aumenta a fixação

Além da escolha dos pontos, existe um truque simples que pode potencializar ainda mais a duração do perfume.

Antes de aplicar a fragrância, passe uma pequena quantidade de vaselina na pele. Isso cria uma camada que ajuda a “segurar” o perfume por mais tempo.

Assim, a fragrância evapora mais lentamente e permanece perceptível por várias horas.

Dicas para potencializar o efeito

Alguns hábitos também ajudam a prolongar o cheiro do perfume:

Aplicar logo após o banho, com a pele limpa

Evitar esfregar o perfume após aplicar

Usar hidratantes neutros antes da fragrância

Aplicar em pontos de maior circulação sanguínea

Dessa forma, o perfume fixa melhor e mantém a intensidade ao longo do dia.

Pequenos detalhes fazem diferença

A durabilidade do perfume não depende apenas da qualidade da fragrância, mas também da forma como você aplica.

Assim, ao utilizar os pontos certos e técnicas simples, é possível manter o cheiro por muito mais tempo sem precisar reaplicar várias vezes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!