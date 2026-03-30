Para Caiado, desafio do próximo presidente será construir país em que “PT não seja mais opção”
Fala ocorreu durante coletiva de imprensa para lançamento da pré-candidatura do governador à Presidência de República
Questionado se será capaz de conquistar a ala bolsonarista do eleitorado brasileiro, o governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que trabalhará para convencer a população sobre a necessidade de romper com o antagonismo Lula-Bolsonaro.
A fala ocorreu nesta segunda-feira (30), durante a coletiva de imprensa promovida para lançamento da pré-candidatura do governador à Presidência de República pelo PSD.
“Não coloquem os brasileiros como se não tivessem condição de avaliar as propostas. Têm alguns com o cérebro obturado? Sim, mas os outros todos têm o cérebro oxigenado e querem um outro país, um outro momento, porque veem que isso nos atrasa”, defendeu o pré-candidato.
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Caiado ainda relembrou as vitórias alcançadas em Goiás nas eleições de 2018 e 2022, afirmando que, com os quase oito anos de gestão, anulou as possibilidades do Partido dos Trabalhadores (PT) reassumir o estado.
“Para o governante que for assumir agora, [o desafio] não é ganhar do Lula. Ganhar do Lula vai ser fácil no segundo turno. Agora: Vai governar? Vai realmente construir um Brasil capaz do PT não ser mais opção no país? Então você vê que os dois falharam”, citando indiretamente Lula e Bolsonaro.
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