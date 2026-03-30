“Vamos para o debate para romper as bolhas”, diz Caiado ao defender alternativa contra polarização

Governador de Goiás defendeu necessidade de diálogo com eleitores de todos os lados do espectro político

Ícaro Gonçalves - 30 de março de 2026

Caiado em evento de lançamento da pré-candidatura (Imagem: Captura de tela/Yotube)

No evento em que foi nomeado pelo Partido Social Democrático (PSD) como o escolhido para disputar a Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) defendeu não haver ‘jogo ganho’ para nenhum dos postulantes ao Planalto.

“Eu sei que essa eleição ainda não tem um fator determinante, por um fato muito simples: nós não entregamos no jogo ainda”, iniciou o governador de Goiás.

Durante a fala, Caiado ainda afirmou que deverá dialogar com os eleitores de todos os lados do espectro político, ação vista como essencial para ‘furar as bolhas’ da polarização.

“Eu quero dizer que vamos pro debate. É no debate que o eleitor vai ver quem é aquele que deve presidir o país. Não será no achismo e nem na tese de bolhas. Até porque bolha foi feita pra ser rompida”, defendeu o governador de Goiás.

Escolha do PSD

Como noticiado pelo Portal 6, a escolha por Caiado ocorreu após a desistência da disputa por parte do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Desde então, o governador de Goiás vinha intensificando a campanha para a indicação.

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