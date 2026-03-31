Caiado elogia experiência de Daniel Vilela durante cerimônia de transição em Goiás

Ex-governador destacou a experiência e preparo do companheiro de governo para garantir continuidade da gestão no estado

Ícaro Gonçalves - 31 de março de 2026

Ex-governador destacou a experiência de Daniel para garantir continuidade da gestão no estado (Imagens: Reprodução e Augusto Araújo/Portal 6)

Oficialmente ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) elogiou Daniel Vilela (MDB) durante a cerimônia de transição na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta terça-feira (31).

Caiado destacou a experiência de Vilela na administração pública e o conhecimento que ele tem da realidade estadual e municipal.

Segundo o ex-governador, Vilela possui responsabilidade familiar e política de honrar o legado do pai e da família Vilela. Ele ressaltou ainda a capacidade do novo governador de dar continuidade ao governo, combatendo a corrupção e a criminalidade.

“[Vilela] me acompanhou todos os dias, governou ao meu lado. Conhece toda a parte orçamentária, municipal, estadual, e sabe a realidade. Agora, tem mais do que nunca responsabilidade de poder dar continuidade ao governo”, disse Caiado.

Caiado lembrou a trajetória política de Vilela, que passou pela Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça.

Caiado também mencionou que Vilela já o enfrentou politicamente em 2018, destacando a força de sua experiência.

Com a posse oficial e o juramento, Daniel Vilela assume o cargo de governador de Goiás até o fim do mandato, em janeiro de 2027.

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