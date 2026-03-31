‘Um anapolino competente no governo’, diz Daniel Vilela ao confirmar Luiz Antônio na Codego

Nomeação do presidente do Sinduscon reforça diálogo entre gestão estadual e setor produtivo de Anápolis

Ícaro Gonçalves - 31 de março de 2026

Fala ocorreu durante coletiva de imprensa no Palácio das Esmeraldas (Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Anápolis e Reprodução)

O novo governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), anunciou nesta terça-feira (31) alguns dos nomes escolhidos para integrar a equipe do governo após a transição.

Entre os nomes, Daniel confirmou a escolha de Luiz Antônio Oliveira Rosa, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon), para liderar a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

A nomeação reforça a aproximação do governo estadual com o setor produtivo anapolino. Luiz Antônio traz experiência na representação das indústrias e conhece de perto a economia local.

“Anápolis é uma cidade que sempre teve um protagonismo muito forte, um protagonismo político, administrativo, sempre ofereceu a Goiás grandes quadros para poder trabalhar em prol da gestão pública. Ofereceu também o melhor governador do Brasil, Ronaldo Caiado”, disse Daniel.

“Luiz Antônio é, sem dúvida nenhuma, um quadro que valoriza o nosso governo e que vai dar uma grande contribuição. A Codego tem uma presença também muito forte em Anápolis. O DAIA é gerido pela Codego. Muitos investimentos estão sendo feitos lá”.

“Então nada mais justo que ter um anapolino competente, qualificado, como é o Luiz Antônio, administrando a Codego”, complementou o governador.

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