Setor produtivo de Anápolis indica Luiz Antônio Rosa para presidência da Codego

Entre os principais desafios à frente da autarquia estará a gestão do Daia, com foco na melhoria da infraestrutura e expansão industrial

Davi Galvão - 31 de março de 2026

Luiz Antônio Rosa foi anunciado como presidente da Codego. (Foto: Reprodução)

O empresário Luiz Antônio Rosa foi indicado para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

O nome foi encaminhado ao vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assume o Governo de Goiás nesta terça-feira (31), e deve substituir o atual presidente da autarquia, Francisco Júnior.

Além de presidir o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon), Luiz Antônio também atua como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia).

A indicação conta com respaldo de lideranças políticas da cidade, como o prefeito Márcio Corrêa (PL) e a presidente da Câmara Municipal, Andreia Rezende (Avante).

Entre os principais desafios à frente da Codego estará a gestão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com foco na melhoria da infraestrutura e expansão industrial.

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