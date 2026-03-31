Setor produtivo de Anápolis indica Luiz Antônio Rosa para presidência da Codego

Entre os principais desafios à frente da autarquia estará a gestão do Daia, com foco na melhoria da infraestrutura e expansão industrial

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Luiz Antônio Rosa foi anunciado como presidente da Codego. (Foto: Reprodução)
Luiz Antônio Rosa foi anunciado como presidente da Codego. (Foto: Reprodução)

O empresário Luiz Antônio Rosa foi indicado para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

O nome foi encaminhado ao vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assume o Governo de Goiás nesta terça-feira (31), e deve substituir o atual presidente da autarquia, Francisco Júnior.

Além de presidir o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon), Luiz Antônio também atua como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia).

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A indicação conta com respaldo de lideranças políticas da cidade, como o prefeito Márcio Corrêa (PL) e a presidente da Câmara Municipal, Andreia Rezende (Avante).

Entre os principais desafios à frente da Codego estará a gestão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com foco na melhoria da infraestrutura e expansão industrial.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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