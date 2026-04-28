Hospital em Goiânia abre 23 vagas com salários de até R$ 5 mil; veja cargos
Oportunidades estão distribuídas entre dois setores e 14 cargos diferentes
O processo seletivo que busca preencher 23 vagas no Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), em Goiânia, está na reta final de inscrições.
Interessados precisam ficar atentos: eles só podem se candidatar até a próxima quinta-feira (30).
Os salários variam entre R$ 1.698,74 e R$ 5 mil, com oportunidades distribuídas entre 14 cargos diferentes, nos setores de apoio e administrativo.
- Gigante do Daia, Teuto abre vagas para mestres e doutores atuarem no desenvolvimento de medicamentos
- Abertas inscrições para concurso público em Hidrolândia com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 3,4 mil
- Prefeitura de Minaçu divulga edital de concurso com salários acima de R$ 21 mil; veja as vagas
Além das contratações imediatas, há 50 vagas para cadastro de reserva. Todas as funções têm como requisito experiência comprovada na área.
As inscrições devem ser feitas por e-mail. Os candidatos precisam enviar currículo atualizado para o endereço [email protected], informando no campo “assunto” o nome da vaga pretendida.
Confira as vagas:
Entre os cargos estão auxiliar de almoxarifado/farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia, cozinheiro, faturista, advogado e assistente administrativo.
Além disso, assistente administrativo financeiro, assistente de controladoria, auxiliar de almoxarifado, coordenador administrativo hospitalar, comprador e secretária executiva.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!