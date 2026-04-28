Hospital em Goiânia abre 23 vagas com salários de até R$ 5 mil; veja cargos

Oportunidades estão distribuídas entre dois setores e 14 cargos diferentes

Natália Sezil - 28 de abril de 2026

Hospital e Maternidade Dona Íris, em Goiânia. (Foto: Divulgação/SES-GO)

O processo seletivo que busca preencher 23 vagas no Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), em Goiânia, está na reta final de inscrições.

Interessados precisam ficar atentos: eles só podem se candidatar até a próxima quinta-feira (30).

Os salários variam entre R$ 1.698,74 e R$ 5 mil, com oportunidades distribuídas entre 14 cargos diferentes, nos setores de apoio e administrativo.

Além das contratações imediatas, há 50 vagas para cadastro de reserva. Todas as funções têm como requisito experiência comprovada na área.

As inscrições devem ser feitas por e-mail. Os candidatos precisam enviar currículo atualizado para o endereço [email protected], informando no campo “assunto” o nome da vaga pretendida.

Confira as vagas:

Entre os cargos estão auxiliar de almoxarifado/farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia, cozinheiro, faturista, advogado e assistente administrativo.

Além disso, assistente administrativo financeiro, assistente de controladoria, auxiliar de almoxarifado, coordenador administrativo hospitalar, comprador e secretária executiva.

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