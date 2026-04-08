⁠Segundo psicólogos, a habilidade mais rara hoje não é resiliência, mas conviver com a incerteza sem procurar um culpado

Em um mundo que exige respostas imediatas, aprender a não saber pode ser o maior sinal de equilíbrio emocional

Daniella Bruno - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Em meio à velocidade das transformações digitais, à avalanche de informações e à pressão constante por respostas rápidas, o ser humano passou a viver em um estado quase permanente de antecipação.

Tudo precisa ser resolvido, explicado ou justificado imediatamente — e qualquer lacuna gera desconforto. Nesse cenário, a ansiedade deixou de ser exceção e passou a integrar o cotidiano de forma silenciosa e persistente.

No entanto, à medida que esse comportamento se intensifica, especialistas começam a questionar antigas ideias sobre maturidade emocional. Mais do que resistir às adversidades ou se recuperar delas, o verdadeiro desafio atual está em lidar com aquilo que ainda não aconteceu.

É justamente nesse ponto que surge uma nova perspectiva: a capacidade de conviver com a incerteza vem sendo apontada como a habilidade emocional mais rara — e necessária — da atualidade.

Por que o cérebro rejeita a incerteza

Antes de tudo, é importante entender que o desconforto diante do desconhecido não é um defeito — é um mecanismo natural. O cérebro humano funciona como uma máquina de previsão. Ele tenta antecipar cenários o tempo todo para garantir segurança e sobrevivência.

Nesse contexto, quando não há respostas claras, o sistema de alerta é ativado. A mente, então, entra em um estado de urgência. E é exatamente aí que surge um comportamento comum: a necessidade de encontrar culpados ou explicações rápidas.

Esse movimento acontece por três razões principais:

Busca por controle: ao criar uma explicação, mesmo que imprecisa, o cérebro reduz a sensação de caos

ao criar uma explicação, mesmo que imprecisa, o cérebro reduz a sensação de caos Alívio imediato: respostas rápidas diminuem a ansiedade momentaneamente

respostas rápidas diminuem a ansiedade momentaneamente Organização mental: transformar dúvida em narrativa ajuda o cérebro a “fechar” ciclos

No entanto, embora esse processo traga conforto imediato, ele pode levar a interpretações distorcidas, decisões impulsivas e até autossabotagem.

Resiliência x convivência com a incerteza

Durante muito tempo, a resiliência foi considerada o ápice da inteligência emocional. De fato, ela continua sendo importante. No entanto, há uma diferença essencial entre reagir ao que já aconteceu e sustentar o que ainda não foi definido.

Enquanto a resiliência atua depois do impacto, a convivência com a incerteza exige equilíbrio durante o processo.

A resiliência reconstrói

A tolerância à incerteza sustenta

A resiliência reage

A convivência com o incerto pausa

Essa pausa, inclusive, se torna um diferencial. Isso porque ela impede decisões precipitadas e permite respostas mais conscientes.

O impacto da era digital na ansiedade

Além disso, não dá para ignorar o papel da tecnologia nesse cenário. Hoje, respostas estão a um clique de distância. Basta alguns segundos para descobrir qualquer informação, resolver dúvidas ou validar opiniões.

Como consequência, o cérebro se acostuma com a gratificação imediata. E, com o tempo, perde a tolerância ao “não saber”.

Situações que exigem espera — como resultados, decisões externas ou mudanças imprevisíveis — passam a gerar níveis mais altos de ansiedade. Isso acontece porque elas fogem do padrão de controle ao qual o indivíduo moderno se habituou.

Assim, a incerteza deixa de ser apenas um estado natural da vida e passa a ser percebida como ameaça.

Como desenvolver a habilidade de conviver com o incerto

Apesar de rara, essa habilidade pode — e deve — ser treinada. E, diferente do que parece, não se trata de passividade, mas de consciência emocional.

Primeiramente, é essencial reconhecer o impulso de controle. Sempre que surgir a necessidade urgente de entender tudo, vale questionar: “isso precisa mesmo de uma resposta agora?”

Em seguida, é fundamental sustentar o desconforto. Isso significa permitir-se não saber, mesmo que por alguns minutos. Essa prática fortalece o autocontrole e reduz reações impulsivas.

Além disso, é importante diferenciar controle de influência. Nem tudo está sob domínio individual — e aceitar isso não é fraqueza, mas maturidade.

Por fim, cultivar pausas intencionais — longe de estímulos constantes — ajuda a reconstruir a tolerância emocional ao silêncio e à dúvida.

Quando não saber também é força

Diante de tudo isso, fica evidente que a inteligência emocional contemporânea não está apenas em reagir bem às adversidades, mas em sustentar o vazio entre o acontecimento e a resposta.

Em um mundo que valoriza certezas rápidas, aceitar a incerteza se torna um ato quase revolucionário. E mais do que isso: uma ferramenta poderosa para preservar a saúde mental, evitar decisões precipitadas e construir relações mais equilibradas.

Assim, talvez a verdadeira maturidade emocional não esteja em sempre ter respostas — mas em saber, com tranquilidade, quando elas ainda não existem.

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