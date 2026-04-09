Governo libera dinheiro para mais de 10 milhões de brasileiros para reduzir o endividamento da população; veja quem tem direito

Medida deve beneficiar milhões de trabalhadores e faz parte de estratégia para reduzir o endividamento no país

Gabriel Dias - 09 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

O Governo Federal prepara a liberação de R$ 7 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o objetivo de aliviar o endividamento da população.

A iniciativa deve alcançar cerca de 10 milhões de trabalhadores em todo o Brasil.

A medida integra um conjunto de ações da equipe econômica voltadas à recuperação financeira das famílias, em meio ao alto nível de inadimplência registrado no país.

Liberação mira trabalhadores com valores bloqueados

De acordo com o Ministério do Trabalho, os recursos serão destinados principalmente a trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, mas tiveram parte do saldo bloqueado pelas regras da modalidade.

A proposta é permitir que esses valores sejam utilizados, especialmente, para quitar dívidas ou reorganizar as finanças pessoais.

Estratégia para reduzir o endividamento

Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a liberação funciona como complemento a outros repasses já realizados e busca ampliar o acesso a recursos que estavam indisponíveis.

A expectativa é que o dinheiro ajude a reduzir a pressão financeira sobre milhões de brasileiros, além de estimular o consumo e movimentar a economia.

A medida ainda deve ter detalhes divulgados oficialmente, incluindo critérios de acesso e calendário de liberação.

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