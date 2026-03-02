Com nova lei, especialistas alertam para o risco no endividamento das famílias brasileiras

Nova lei pode mudar sua dinâmica com uso de cartão de débito e crédito; especialistas alertam para risco maior de superendividamento

Gustavo de Souza - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A entrada em vigor da Lei nº 15.252/2025 reacendeu o debate sobre os limites do crédito no Brasil. Embora a norma prometa facilitar a quitação de dívidas e ampliar o acesso a modalidades com juros reduzidos, especialistas alertam que o novo modelo pode intensificar o superendividamento das famílias.

Sancionada em novembro de 2025, a lei moderniza o sistema financeiro ao permitir o débito automático entre instituições.

Na prática, o consumidor pode autorizar que parcelas de empréstimos sejam descontadas diretamente de contas mantidas em diferentes bancos, sem necessidade de transferências manuais.

O que muda

Segundo o texto legal, a medida busca reduzir o risco de inadimplência para as instituições financeiras. Com maior segurança na recuperação do crédito, a expectativa é que os bancos possam oferecer juros mais competitivos.

A norma também prevê instrumentos voltados a operações com juros reduzidos, ainda dependentes de regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Risco de perda de controle financeiro

Apesar do potencial benefício, defensores do consumidor avaliam que a ampliação do débito automático pode diminuir a margem de decisão das famílias em momentos de aperto. Caso o desconto ocorra assim que os recursos entram na conta, o consumidor pode ter menos flexibilidade para priorizar despesas essenciais.

A preocupação é que, sem limites claros, a medida favoreça a retenção de valores antes que o orçamento doméstico seja reorganizado.

Endividamento já é recorde

O alerta ocorre em um cenário já preocupante. Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostram que 78,9% das famílias brasileiras estavam endividadas em dezembro de 2025, o maior patamar da série histórica.

Cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais seguem entre os principais responsáveis pelo comprometimento da renda.

Necessidade de regulamentação

Especialistas defendem que a aplicação da nova lei seja acompanhada de limites proporcionais à renda e regras claras de transparência contratual. Também apontam a importância de mecanismos que impeçam a retenção integral de recursos.

Enquanto a regulamentação detalhada não é publicada, o planejamento financeiro segue sendo a principal proteção. Avaliar o valor necessário, a finalidade do crédito e a capacidade real de pagamento continua essencial para evitar que o crédito, em vez de solução, se torne problema.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!