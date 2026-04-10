Daniel Vilela lança Operação Tiradentes com reforço de mil policiais nas ruas de Goiás
Ação segue até o fim de abril com foco em policiamento ostensivo e cumprimento de mandados
O governador Daniel Vilela (MDB) lançou, nesta sexta-feira (10), a Operação Tiradentes, que prevê o reforço diário de mil policiais nas ruas em todo o estado até o dia 30 de abril.
A iniciativa reúne diferentes forças de segurança, como Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros, Polícia Penal (PP) e Polícia Científica, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo, a prevenção e o combate à criminalidade.
O lançamento ocorreu na Academia da Polícia Militar, em Goiânia, com a presença do governador Daniel Vilela (MDB), que destacou o investimento contínuo na área.
“Nosso compromisso é continuar avançando, trazendo tecnologia, inovação e garantindo que nossas forças estejam cada vez mais equipadas para proteger a população”, afirmou.
Além da operação, também foi anunciada a entrega de R$ 44,8 milhões em equipamentos, viaturas e armamentos para as corporações.
Entre os itens destinados às forças de segurança, a PM recebeu 336 carabinas calibre 5,56, cerca de 700 mil munições, 26 dispositivos elétricos incapacitantes, equipamentos de treinamento e sete jet skis voltados ao policiamento ambiental.
A PC passou a contar com 174 fuzis e 103 dispositivos elétricos, enquanto a PP recebeu 2,4 mil pistolas.
Já a Polícia Científica foi equipada com três aparelhos para extração de dados em dispositivos móveis.
O Corpo de Bombeiros também foi contemplado com um auto bomba tanque e salvamento, além de equipamento específico para resgate em acidentes.
Além disso, foram entregues 15 veículos ao Comando de Policiamento Rodoviário, com investimento de R$ 16,3 milhões, para reforçar a fiscalização nas rodovias estaduais.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!