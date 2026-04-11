Motoristas lentos também podem ser multados: veja o que diz a lei sobre dirigir devagar no trânsito

Embora pareça inofensivo, andar devagar demais pode render multa e aumentar o risco de acidentes em ruas e rodovias

Gustavo de Souza - 11 de abril de 2026

(Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Dirigir devagar pode parecer, à primeira vista, uma atitude mais prudente no trânsito. No entanto, a legislação brasileira prevê que, em determinadas situações, essa conduta também pode render multa.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o motorista pode ser autuado quando trafega em velocidade inferior à metade da máxima permitida, retardando ou obstruindo o trânsito. A infração, nesse caso, é de natureza média, com multa e registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A punição não se aplica automaticamente a qualquer motorista que reduza a marcha. O foco da lei está em situações em que a lentidão ocorre sem justificativa e passa a comprometer a circulação, provocando retenções, filas e até manobras arriscadas de ultrapassagem.

Em avenidas e rodovias, por exemplo, um veículo muito abaixo do ritmo esperado pode surpreender os demais condutores e aumentar o risco de colisões traseiras. Por isso, o CTB trata a velocidade inadequada, seja acima ou abaixo do razoável, como fator de risco.

Por outro lado, há momentos em que dirigir mais devagar não só é permitido, como necessário. Chuva, neblina, baixa visibilidade, pista escorregadia, obras, tráfego intenso e grande circulação de pedestres exigem atenção redobrada e redução de velocidade.

Nessas condições, o motorista deve priorizar a segurança e adaptar a condução ao ambiente. Veículos mais pesados ou com dificuldade de ganho de velocidade também devem seguir pela faixa da direita, sempre que possível, para não comprometer o fluxo.

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