Shoppings proibidos de abrir aos domingos: trabalhadores citam benefícios; lojistas, prejuízos

Uma proposta que promete mudar a rotina dos shoppings reacende o confronto entre bem-estar do trabalhador e sobrevivência do comércio físico

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

As transformações nas relações de trabalho no Brasil têm intensificado discussões sobre jornada, direitos e qualidade de vida. Nos últimos anos, temas como saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e profissional passaram a ocupar espaço central no debate público, especialmente em setores com jornadas extensas.

Ao mesmo tempo, mudanças no comportamento de consumo e o avanço do comércio digital pressionam o varejo físico. É nesse cenário que surge uma proposta que coloca em xeque o funcionamento de shoppings aos domingos, ampliando o debate sobre segurança, mobilidade e impactos econômicos.

Segurança e jornada: os argumentos a favor

O projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador propõe a proibição da abertura de lojas de varejo em shoppings aos domingos. A medida mantém em funcionamento apenas setores de lazer e alimentação.

Além disso, o texto estabelece o encerramento das atividades comerciais às 21h entre segunda-feira e sábado.

De acordo com o autor da proposta e entidades que representam os trabalhadores, a iniciativa busca reduzir a exposição à violência. Muitos funcionários do comércio residem em regiões periféricas e dependem do transporte público, que opera com menor frequência nos finais de semana.

Como consequência, esses trabalhadores enfrentam longos períodos de espera, frequentemente em locais com pouca segurança.

Além disso, o projeto se alinha ao debate sobre a escala 6×1. Ao restringir o trabalho aos domingos, a proposta pretende garantir um dia fixo de descanso, favorecendo o convívio familiar e a recuperação física e mental.

Nesse sentido, representantes sindicais classificam o modelo atual como desgastante e apontam riscos à saúde dos trabalhadores.

Comércio reage e aponta riscos econômicos

Por outro lado, o setor empresarial avalia que a medida pode gerar impactos negativos significativos. O domingo é considerado um dos dias de maior fluxo nos shoppings, concentrando grande volume de vendas.

Dessa forma, lojistas alertam para a possibilidade de queda no faturamento e, consequentemente, redução de postos de trabalho.

Além disso, destacam que a restrição pode acelerar a migração de consumidores para o comércio eletrônico, que funciona sem limitação de horário.

Outro ponto levantado pelo setor é a liberdade econômica. Empresários argumentam que a definição do horário de funcionamento deveria permanecer sob responsabilidade dos próprios lojistas, e não ser determinada por legislação municipal.

Um debate que se amplia no país

A proposta ainda está em tramitação e deve passar por comissões antes de ser votada. No entanto, o tema já mobiliza diferentes setores e tende a gerar audiências públicas.

Mais do que um caso isolado, a discussão reflete um dilema presente em diversas cidades brasileiras. De um lado, cresce a pressão por melhores condições de trabalho. De outro, o comércio busca se manter competitivo em um cenário de mudanças aceleradas.

Equilíbrio entre direitos e economia em pauta

O debate sobre o funcionamento de shoppings aos domingos expõe um conflito direto entre proteção social e sustentabilidade econômica.

Enquanto trabalhadores reivindicam segurança e melhores condições de jornada, empresários apontam riscos à atividade comercial.

Diante disso, especialistas indicam que o desafio está em construir soluções equilibradas. A discussão, portanto, não se encerra na proposta em análise, mas se insere em um debate mais amplo sobre o futuro do trabalho e do consumo no Brasil.

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