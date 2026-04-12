Comunicado a todos os brasileiros que informam o CPF ao fazer compras no supermercado em 2026
Prática comum pode garantir benefícios, mas exige atenção com uso de dados pessoais
Informar o CPF ao fazer compras no supermercado se tornou um hábito comum entre brasileiros. Em 2026, no entanto, especialistas reforçam a importância de entender como essa informação é utilizada e quais são os direitos do consumidor.
A prática, que muitas vezes está ligada a programas de fidelidade e benefícios fiscais, também envolve o uso de dados pessoais, o que exige atenção redobrada.
Por que o CPF é solicitado
Supermercados e estabelecimentos pedem o CPF principalmente para identificar o consumidor.
Além disso, a informação permite:
- participação em programas de pontos
- acesso a descontos exclusivos
- emissão de nota fiscal vinculada
Assim, o cliente pode receber vantagens ao informar os dados.
Benefícios para o consumidor
Em muitos estados, informar o CPF pode gerar créditos ou participação em programas fiscais.
Além disso, o consumidor pode:
- acumular pontos
- receber ofertas personalizadas
- acompanhar compras registradas
Por isso, a prática se tornou comum no dia a dia.
Atenção ao uso dos dados
Apesar das vantagens, o consumidor precisa ficar atento.
Isso porque os dados podem ser utilizados para:
- traçar perfil de consumo
- direcionar publicidade
- alimentar bancos de dados
Assim, é importante entender como a empresa trata essas informações.
O que diz a lei
A legislação brasileira protege os dados pessoais dos consumidores.
Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), empresas precisam:
- informar como usam os dados
- garantir segurança das informações
- permitir acesso e correção pelo consumidor
Além disso, o cliente pode recusar o fornecimento do CPF sem ser impedido de realizar a compra.
Quando vale a pena informar
Informar o CPF pode ser vantajoso em algumas situações.
Por exemplo:
- quando há benefícios claros
- quando o programa é confiável
- quando o consumidor conhece a política de uso de dados
Por outro lado, se houver dúvidas, é possível optar por não informar.
Como se proteger
Para evitar problemas, algumas atitudes ajudam:
- verificar a política de privacidade
- evitar fornecer dados sem necessidade
- acompanhar movimentações vinculadas ao CPF
Dessa forma, o consumidor mantém maior controle sobre suas informações.
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