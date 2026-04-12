Comunicado a todos os brasileiros que informam o CPF ao fazer compras no supermercado em 2026

Prática comum pode garantir benefícios, mas exige atenção com uso de dados pessoais

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Secretaria da Economia/Goiás)

Informar o CPF ao fazer compras no supermercado se tornou um hábito comum entre brasileiros. Em 2026, no entanto, especialistas reforçam a importância de entender como essa informação é utilizada e quais são os direitos do consumidor.

A prática, que muitas vezes está ligada a programas de fidelidade e benefícios fiscais, também envolve o uso de dados pessoais, o que exige atenção redobrada.

Por que o CPF é solicitado

Supermercados e estabelecimentos pedem o CPF principalmente para identificar o consumidor.

Além disso, a informação permite:

participação em programas de pontos

acesso a descontos exclusivos

emissão de nota fiscal vinculada

Assim, o cliente pode receber vantagens ao informar os dados.

Benefícios para o consumidor

Em muitos estados, informar o CPF pode gerar créditos ou participação em programas fiscais.

Além disso, o consumidor pode:

acumular pontos

receber ofertas personalizadas

acompanhar compras registradas

Por isso, a prática se tornou comum no dia a dia.

Atenção ao uso dos dados

Apesar das vantagens, o consumidor precisa ficar atento.

Isso porque os dados podem ser utilizados para:

traçar perfil de consumo

direcionar publicidade

alimentar bancos de dados

Assim, é importante entender como a empresa trata essas informações.

O que diz a lei

A legislação brasileira protege os dados pessoais dos consumidores.

Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), empresas precisam:

informar como usam os dados

garantir segurança das informações

permitir acesso e correção pelo consumidor

Além disso, o cliente pode recusar o fornecimento do CPF sem ser impedido de realizar a compra.

Quando vale a pena informar

Informar o CPF pode ser vantajoso em algumas situações.

Por exemplo:

quando há benefícios claros

quando o programa é confiável

quando o consumidor conhece a política de uso de dados

Por outro lado, se houver dúvidas, é possível optar por não informar.

Como se proteger

Para evitar problemas, algumas atitudes ajudam:

verificar a política de privacidade

evitar fornecer dados sem necessidade

acompanhar movimentações vinculadas ao CPF

Dessa forma, o consumidor mantém maior controle sobre suas informações.

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