Essa planta popular ajuda a manter a casa livre de baratas, formigas e outras pragas naturalmente
Além de perfumar ambientes e decorar espaços, uma planta bastante conhecida vem ganhando destaque por um efeito que muita gente só descobre depois
Nem sempre é preciso recorrer de imediato a produtos fortes ou soluções mais agressivas para tentar afastar insetos e pequenos invasores de casa.
Em muitos casos, alternativas simples do dia a dia também podem ajudar a tornar os ambientes menos atrativos para baratas, formigas e outras pragas que costumam aparecer com facilidade, principalmente em locais com restos de alimentos, frestas ou umidade.
Entre essas opções, uma das que mais têm chamado atenção é a lavanda.
Conhecida pelo perfume marcante e pela aparência delicada, ela deixou de ocupar apenas o papel de planta ornamental e passou a ganhar espaço também como solução caseira para a proteção dos ambientes.
Como a planta age contra as pragas
O efeito está ligado ao aroma liberado pela lavanda.
Embora o cheiro seja agradável para muitas pessoas, ele tende a ser incômodo para diferentes insetos, o que ajuda a tornar alguns espaços menos atrativos para a presença dessas pragas.
Por isso, a planta costuma ser usada perto de portas, janelas, varandas, cozinhas e outros pontos estratégicos da casa.
Além de decorar e perfumar, ela pode funcionar como uma barreira natural complementar no cuidado diário com os ambientes.
Como usar a lavanda em casa
A lavanda pode ser cultivada em vasos, jardineiras e até em áreas próximas às entradas da casa.
O ideal é deixá-la em locais com boa ventilação e incidência de luz, aproveitando seu perfume natural para ajudar a afastar visitantes indesejados.
Outra possibilidade é concentrar a planta em regiões onde baratas, formigas e outros insetos costumam aparecer com mais frequência.
Ainda assim, vale lembrar que ela funciona como uma ajuda natural e exige cuidados básicos, como manter os espaços limpos, evitar o acúmulo de restos de comida e fechar bem frestas e recipientes.
No fim, o destaque da lavanda está justamente na combinação entre utilidade e simplicidade.
Ao mesmo tempo em que embeleza a casa e deixa o ambiente mais agradável, ela também pode colaborar para tornar os espaços menos convidativos para pragas.
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