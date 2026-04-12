Essa planta popular ajuda a manter a casa livre de baratas, formigas e outras pragas naturalmente

Além de perfumar ambientes e decorar espaços, uma planta bastante conhecida vem ganhando destaque por um efeito que muita gente só descobre depois

Layne Brito - 12 de abril de 2026

Planta

Nem sempre é preciso recorrer de imediato a produtos fortes ou soluções mais agressivas para tentar afastar insetos e pequenos invasores de casa.

Em muitos casos, alternativas simples do dia a dia também podem ajudar a tornar os ambientes menos atrativos para baratas, formigas e outras pragas que costumam aparecer com facilidade, principalmente em locais com restos de alimentos, frestas ou umidade.

Entre essas opções, uma das que mais têm chamado atenção é a lavanda.

Conhecida pelo perfume marcante e pela aparência delicada, ela deixou de ocupar apenas o papel de planta ornamental e passou a ganhar espaço também como solução caseira para a proteção dos ambientes.

Como a planta age contra as pragas

O efeito está ligado ao aroma liberado pela lavanda.

Embora o cheiro seja agradável para muitas pessoas, ele tende a ser incômodo para diferentes insetos, o que ajuda a tornar alguns espaços menos atrativos para a presença dessas pragas.

Por isso, a planta costuma ser usada perto de portas, janelas, varandas, cozinhas e outros pontos estratégicos da casa.

Além de decorar e perfumar, ela pode funcionar como uma barreira natural complementar no cuidado diário com os ambientes.

Como usar a lavanda em casa

A lavanda pode ser cultivada em vasos, jardineiras e até em áreas próximas às entradas da casa.

O ideal é deixá-la em locais com boa ventilação e incidência de luz, aproveitando seu perfume natural para ajudar a afastar visitantes indesejados.

Outra possibilidade é concentrar a planta em regiões onde baratas, formigas e outros insetos costumam aparecer com mais frequência.

Ainda assim, vale lembrar que ela funciona como uma ajuda natural e exige cuidados básicos, como manter os espaços limpos, evitar o acúmulo de restos de comida e fechar bem frestas e recipientes.

No fim, o destaque da lavanda está justamente na combinação entre utilidade e simplicidade.

Ao mesmo tempo em que embeleza a casa e deixa o ambiente mais agradável, ela também pode colaborar para tornar os espaços menos convidativos para pragas.

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