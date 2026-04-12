Não é Campinas, nem Ribeirão Preto: cidade do interior de SP tem atraído brasileiros de todos os cantos pela qualidade de vida e infraestrutura acima da média

Município combina história, cultura e qualidade de vida, se consolidando como um dos destinos mais atrativos do interior paulista

Gabriel Dias - 12 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Coisas do Mundo)

Uma cidade do interior que cresceu impulsionada pela história e hoje se destaca pela qualidade de vida tem chamado a atenção de brasileiros e até de turistas estrangeiros.

Localizada no interior de São Paulo, Sorocaba reúne tradição, desenvolvimento e um estilo de vida que conquista quem passa por lá.

Conhecida como “Manchester Paulista”, a cidade vai muito além do título industrial. Ao longo dos anos, ela se transformou em um polo moderno, sem deixar de lado as raízes históricas que marcaram seu crescimento.

História e desenvolvimento caminham juntos

Fundada em 1654 por Baltazar Fernandes, Sorocaba teve papel importante durante o ciclo do ouro, servindo como ponto estratégico para tropeiros que cruzavam o país.

Com o tempo, a chegada da ferrovia fortaleceu ainda mais a economia local, consolidando o município como referência industrial.

Atualmente, com mais de 700 mil habitantes, a cidade mantém infraestrutura moderna e investe em desenvolvimento sustentável, preservando espaços históricos e promovendo eventos culturais ao longo do ano.

Turismo, cultura e qualidade de vida

Entre os principais atrativos estão o Parque das Águas, ideal para lazer ao ar livre, o Mosteiro de São Bento e o Museu Histórico Sorocabano.

O Zoológico Municipal também se destaca como um dos mais importantes do Brasil.

Além disso, Sorocaba oferece experiências gastronômicas típicas e eventos culturais, como festas tradicionais e festivais sazonais.

O clima subtropical favorece visitas durante boa parte do ano, especialmente na primavera e no outono.

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