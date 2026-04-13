A ‘China brasileira’ dos calçados: a cidade que produz 120 mil pares por dia e domina o mercado nacional

Cidade responde por 16,5% da produção de calçados do Brasil e se consolida como um dos principais polos industriais do país

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/Inovar Produtora)

Nem sempre o protagonismo industrial está nas grandes capitais. No norte do Ceará, uma cidade se tornou referência nacional ao concentrar uma das maiores produções de calçados do país, sustentando milhares de empregos e movimentando a economia local.

Sobral lidera esse cenário com números expressivos. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 929,5 milhões de pares de calçados, e o município cearense respondeu sozinho por 16,5% desse total.

O dado reforça o peso da cidade dentro de uma indústria estratégica, mesmo diante de desafios recentes.

Produção em larga escala impulsiona empregos e renda

A força da indústria calçadista em Sobral vai além da fabricação. O setor é responsável por grande parte dos empregos formais da cidade e influencia diretamente o comércio, a logística e os serviços locais.

Na região, a atividade representa cerca de 75% dos empregos ligados à indústria de transformação, mostrando como o desempenho do setor impacta toda a economia. Quando a produção cresce, o reflexo aparece na geração de renda e no aquecimento do mercado interno.

Grandes empresas ajudam a sustentar esse modelo. A Alpargatas, dona da marca Havaianas, mantém uma unidade importante no município. Já a Grendene, responsável por marcas como Melissa, Rider, Ipanema e Grendha, opera em Sobral desde 1993.

Setor enfrenta desafios mesmo com liderança nacional

Apesar dos números positivos, o cenário atual traz obstáculos. O aumento das importações asiáticas e a instabilidade nas exportações pressionam a indústria e limitam um crescimento mais acelerado.

No mercado externo, o Brasil registrou queda tanto no volume exportado quanto na receita em 2024, indicando pressão nos preços. Estados como Rio Grande do Sul e Ceará seguem liderando as exportações, mas enfrentam oscilações na receita.

Ainda assim, Sobral mantém protagonismo e se consolida como peça-chave no setor. A cidade mostra como a indústria pode moldar economias locais, influenciar o desenvolvimento regional e garantir sustento para milhares de famílias.

Mesmo diante da concorrência internacional, o polo cearense segue como exemplo de escala produtiva e resiliência em um dos setores mais tradicionais da economia brasileira.

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