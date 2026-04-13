Segundo psicólogos, crianças que brincam livremente na rua desenvolvem mais resiliência emocional e lidam melhor com frustrações

Brincar sem regras rígidas pode parecer simples, mas é nesse espaço livre que a criança aprende a lidar com frustrações e se fortalecer emocionalmente

Daniella Bruno - 13 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A infância mudou — e com ela, a forma como as crianças aprendem a lidar com o mundo. Hoje, rotinas estruturadas, supervisão constante e ambientes controlados reduzem os riscos, mas também limitam experiências essenciais para o desenvolvimento emocional.

Ao mesmo tempo, especialistas apontam que certos desafios cotidianos são fundamentais para formar adultos mais preparados. É nesse contexto que a brincadeira livre ganha destaque como ferramenta poderosa para desenvolver a resiliência emocional infantil.

A ausência de controle fortalece autonomia e inteligência emocional

Antes de tudo, é importante entender que a resiliência não nasce do conforto, mas da experiência. Quando a criança brinca sem intervenção direta de adultos, ela assume o protagonismo das próprias decisões.

Primeiramente, o fim da “rede de proteção” excessiva obriga a criança a resolver conflitos sozinha. Sem um adulto para mediar, ela precisa negociar regras, dividir espaços e lidar com opiniões diferentes. Dessa forma, aprende na prática a impor limites e também a ceder quando necessário.

Além disso, essa dinâmica ativa a chamada negociação social. Se não há acordo, a brincadeira termina — e é justamente esse risco que ensina a importância do diálogo. Consequentemente, a criança desenvolve habilidades sociais mais sólidas e realistas.

Ao mesmo tempo, esse ambiente favorece a construção da chamada “imunidade emocional”. Pequenas frustrações, como perder um jogo ou ser deixado de lado momentaneamente, funcionam como experiências de aprendizado.

Assim, a criança aprende a lidar com emoções negativas sem depender de intervenção imediata.

Brincadeiras livres desenvolvem confiança, criatividade e controle emocional

A brincadeira sem roteiro também ensina algo essencial: a gestão de riscos. Diferente de ambientes controlados, a criança precisa avaliar situações por conta própria.

Exploração de limites

Ao correr, subir ou testar movimentos, a criança entende até onde pode ir. Dessa forma, desenvolve consciência corporal e senso de segurança.

Ao correr, subir ou testar movimentos, a criança entende até onde pode ir. Dessa forma, desenvolve consciência corporal e senso de segurança. Coragem progressiva

Cada pequeno desafio superado fortalece a autoconfiança. Assim, a criança constrói segurança emocional para enfrentar situações maiores no futuro.

Cada pequeno desafio superado fortalece a autoconfiança. Assim, a criança constrói segurança emocional para enfrentar situações maiores no futuro. Lidar com frustrações

Perder, errar ou se machucar levemente faz parte do processo. Consequentemente, a criança aprende a se recuperar emocionalmente com mais facilidade.

Perder, errar ou se machucar levemente faz parte do processo. Consequentemente, a criança aprende a se recuperar emocionalmente com mais facilidade. Criatividade adaptativa

Sem brinquedos prontos ou regras fixas, a criança precisa inventar. Por isso, transforma objetos simples em novas possibilidades, estimulando a imaginação.

Sem brinquedos prontos ou regras fixas, a criança precisa inventar. Por isso, transforma objetos simples em novas possibilidades, estimulando a imaginação. Regulação emocional na prática

Aquele momento em que a criança perde, reclama e depois volta a brincar é essencial. Nesse processo, ela reconhece a emoção, expressa o incômodo e, em seguida, se reorganiza.

Além disso, o chamado open-ended play (brincadeira aberta) amplia a flexibilidade cognitiva. Ao criar suas próprias regras e narrativas, a criança exercita o pensamento crítico e a adaptação.

Desafios modernos e a importância do equilíbrio

Apesar dos benefícios, a realidade atual impõe desafios. A segurança é uma preocupação legítima, o que reduz a liberdade das crianças em ambientes abertos.

No entanto, especialistas não defendem exposição ao risco, mas sim um equilíbrio. A supervisão deve existir, mas de forma mais distante. Ou seja, o adulto observa, mas não interfere a todo momento.

Além disso, espaços como parques e áreas comuns podem substituir a rua, desde que permitam liberdade de criação. Da mesma forma, é essencial valorizar o tempo “sem função”. Embora pareça improdutivo, esse é justamente o momento em que o cérebro processa emoções, relações sociais e criatividade.

A força das pequenas experiências na construção emocional

A resiliência emocional infantil não se ensina apenas com palavras, mas com vivências. Cada conflito resolvido, cada frustração superada e cada brincadeira improvisada contribuem para formar uma base emocional mais forte.

Assim, ao permitir mais liberdade — com segurança e equilíbrio — você ajuda a criança a desenvolver autonomia, confiança e preparo emocional para os desafios da vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!