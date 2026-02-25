Caças F-39 Gripen da Base Aérea de Anápolis são acionados para defender Brasília

Aeronave é considerada de última geração, com capacidade para missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento

Davi Galvão - 25 de fevereiro de 2026

F-39 Gripen E é considerado um caça supersônico, lotado no Esquadrão Jaguar, da Base Aérea de Anápolis. (Foto: FAB)

Os caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB), baseados em Anápolis, passaram a atuar na defesa do espaço aéreo de Brasília, ampliando a cobertura estratégica sobre a capital do país.

As aeronaves foram usadas pela primeira vez nessa terça-feira (24), em uma missão de Alerta de Defesa Aérea na capital federal. Atualmente, a Aeronáutica mantém dez aeronaves do modelo em operação.

A Base Aérea de Anápolis (Baan) ocupa posição considerada estratégica para a defesa nacional. Localizada a cerca de 160 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília, a unidade permite deslocamento rápido das aeronaves até a sede do Governo e outras áreas sensíveis do território brasileiro.

Os F-39 integram o 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), Esquadrão Jaguar, da Baan.

Sobre o F-39

Segundo a FAB, o F-39 é considerado um caça de última geração, com capacidade para missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento.

O primeiro F-39 Gripen desembarcou no Brasil em 2022, dentro do Projeto F-X2, fruto de parceria entre Brasil e Suécia para transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto.

O contrato, assinado em outubro de 2014, prevê a aquisição de 36 aeronaves. Em novembro, o FAB 4111 tornou-se o décimo exemplar entregue à Aeronáutica.

Entre os diferenciais do caça, a FAB destaca os sistemas embarcados, sensores e armamentos modernos, além do custo operacional reduzido em comparação a modelos de mesma categoria.

Desde o fim de 2025, a aeronave cumpriu etapas importantes de certificação, como reabastecimento em voo, teste de lançamento de míssil de longo alcance, primeiro disparo aéreo com canhão em território nacional e ensaios de separação segura de bombas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!