Caças F-39 Gripen da Base Aérea de Anápolis são acionados para defender Brasília

Aeronave é considerada de última geração, com capacidade para missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento

Davi Galvão Davi Galvão -
F-39 Gripen E é considerado um caça supersônico, lotado no Esquadrão Jaguar, da Base Aérea de Anápolis.
F-39 Gripen E é considerado um caça supersônico, lotado no Esquadrão Jaguar, da Base Aérea de Anápolis. (Foto: FAB)

Os caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB), baseados em Anápolis, passaram a atuar na defesa do espaço aéreo de Brasília, ampliando a cobertura estratégica sobre a capital do país.

As aeronaves foram usadas pela primeira vez nessa terça-feira (24), em uma missão de Alerta de Defesa Aérea na capital federal. Atualmente, a Aeronáutica mantém dez aeronaves do modelo em operação.

A Base Aérea de Anápolis (Baan) ocupa posição considerada estratégica para a defesa nacional. Localizada a cerca de 160 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília, a unidade permite deslocamento rápido das aeronaves até a sede do Governo e outras áreas sensíveis do território brasileiro.

Leia também

Os F-39 integram o 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA),  Esquadrão Jaguar, da Baan.

Sobre o F-39

Segundo a FAB, o F-39 é considerado um caça de última geração, com capacidade para missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento.

O primeiro F-39 Gripen desembarcou no Brasil em 2022, dentro do Projeto F-X2, fruto de parceria entre Brasil e Suécia para transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto.

O contrato, assinado em outubro de 2014, prevê a aquisição de 36 aeronaves. Em novembro, o FAB 4111 tornou-se o décimo exemplar entregue à Aeronáutica.

Entre os diferenciais do caça, a FAB destaca os sistemas embarcados, sensores e armamentos modernos, além do custo operacional reduzido em comparação a modelos de mesma categoria.

Desde o fim de 2025, a aeronave cumpriu etapas importantes de certificação, como reabastecimento em voo, teste de lançamento de míssil de longo alcance, primeiro disparo aéreo com canhão em território nacional e ensaios de separação segura de bombas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.