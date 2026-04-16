Saneago prepara novo concurso público e já tem previsão de quando edital deve ser publicado

Último processo seletivo realizado pela estatal ocorreu em 2020, sendo disponibilizadas 25 vagas

Davi Galvão - 16 de abril de 2026

Trabalhadores realizando serviços na Saneago. (Foto: Divulgação/Saneago)

A Saneago trabalha nos preparativos para a abertura de um novo concurso público e projeta a publicação do edital para julho de 2026.

A informação foi confirmada pela estatal após questionamentos do Portal 6 sobre o andamento dos trâmites internos para a seleção de novos servidores.

A companhia afirmou que uma comissão técnica instituída pela companhia conduz os estudos de viabilidade e organiza as providências necessárias para o certame.

“A Saneago informa que há comissão regularmente constituída para a condução dos estudos e das providências necessárias à viabilização de eventual concurso público no âmbito da Companhia. Ressalta-se que a expectativa é a divulgação de edital em julho de 2026, condicionada à conclusão das etapas preparatórias e às deliberações finais da administração”, disse, em nota.

A previsão atual converge com declarações anteriores feitas pelo presidente da estatal, Ricardo Soavinski.

Durante uma reunião de apresentação de resultados e novos projetos da companhia, o gestor já havia sinalizado que os meses de junho e julho seriam o período provável para o lançamento do edital.

Apesar da definição de uma janela temporal para a publicação do documento, detalhes estruturais do concurso ainda permanecem em fase de definição.

A Saneago ainda não divulgou o quantitativo de vagas, quais cargos serão contemplados ou qual instituição será responsável pela organização das provas.

Histórico

O último processo seletivo realizado pela Saneago ocorreu em 2020. Na ocasião, a Universidade Federal de Goiás (UFG) organizou o certame, que ofereceu 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades da época focaram nas áreas técnicas de Segurança do Trabalho e Enfermagem do Trabalho.

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