Não é Buenos Aires: a capital da América Latina que surpreende brasileiros no inverno

Com paisagens andinas, estações de esqui próximas e forte cultura gastronômica, a capital se destaca como destino de inverno na América Latina

Gabriel Dias - 05 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Fabi Cassol)

Quando o inverno se aproxima, muitos brasileiros pensam apenas em Buenos Aires para aproveitar o clima frio fora do país.

No entanto, é Santiago, capital do Chile, que também se destaca como uma das capitais latino-americanas mais surpreendentes durante a estação.

Cercada pela Cordilheira dos Andes, a cidade ganha um cenário ainda mais impressionante nos meses mais frios.

Em dias de céu aberto, o contraste entre prédios modernos e montanhas nevadas cria uma paisagem que atrai turistas em busca de experiências típicas de inverno — algo raro para quem vive em grande parte do território brasileiro.

Além da vista privilegiada, Santiago oferece estrutura urbana organizada, transporte eficiente e ampla variedade gastronômica.

Restaurantes especializados em culinária chilena, vinhos premiados e cafés aconchegantes tornam o roteiro ideal para quem aprecia boa comida e ambientes acolhedores.

Outro diferencial é a proximidade com estações de esqui, como Valle Nevado e Farellones, que ficam a poucas horas da capital.

Assim, é possível combinar passeios culturais pelo centro histórico, visitas a vinícolas e experiências na neve em uma mesma viagem.

Com clima frio, infraestrutura moderna e paisagens andinas como pano de fundo, Santiago se consolida como alternativa estratégica para brasileiros que desejam viver o inverno de forma diferente.



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!