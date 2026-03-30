Morte de jovem horas após o casamento gera comoção em Goiânia: “a gente nunca sabe quando será o ultimo abraço”

Nas redes sociais, diversos usuários utilizam o espaço para homenagear a vítima e lamentar o ocorrido

Augusto Araújo - 30 de março de 2026

Matheus Vicente Correia, de 24 anos, morreu horas após casamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

O que era para ser o dia mais feliz da vida de Matheus Vicente Correia, de 24 anos, se tornou uma tragédia. Isso porque o jovem morreu na madrugada deste domingo (29), horas após o casamento, em Goiânia.

Conforme apurado pela reportagem, o engenheiro eletricista se casou no sábado (28), em uma casa de eventos na Vila Maria Dilce, na região Norte da capital.

Porém, ele teria passado mal enquanto voltava para casa e precisou ser levado às pressas para um hospital. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele acabou não resistindo e faleceu.

Nas redes sociais, diversos internautas utilizaram o espaço para prestar condolências à família de Matheus e à noiva.

“Hoje, o que fica em todos nós é a dor da saudade… mas também a certeza de que ele viveu um dos momentos mais especiais da sua história”, afirmou uma cerimonialista do casamento.

Outra seguidora afirmou: “A gente nunca sabe quando será o ultimo abraço…Força à esposa e toda a família nesse momento e que Deus conforte o coração”.

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