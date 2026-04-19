Jovem morre e mulher fica ferida após ataque a tiros em frente a distribuidora em Catalão

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Natália Sezil - 19 de abril de 2026

Matheus Lacerda foi morto aos 25 anos em frente a uma distribuidora de bebidas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto estava em frente a uma distribuidora de bebidas no Setor Aeroporto de Catalão, na região Sul de Goiás, na madrugada deste domingo (19).

Matheus Paulo Lacerda Pinto foi atingido por pelo menos três disparos, no braço, tórax e perna. Ele foi socorrido e levado em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma segunda jovem, de aproximadamente 28 anos, também foi baleada, ficando ferida na região do abdomen. Ela foi encaminhada até uma unidade de saúde, onde permanece internada.

O suspeito teria chegado ao estabelecimento a pé, seguindo diretamente em direção às vítimas. O local estava cheio no momento do crime. Ele fugiu após os disparos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e iniciou diligências para identificar e localizar o homem. As autoridades também tentam esclarecer a motivação do homicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!