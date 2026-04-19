Confira o que abre e fecha em Anápolis durante o feriado prolongado de Tiradentes

Diversos serviços decretaram pausa, enquanto outros funcionam normalmente para garantir atendimento à população

Natália Sezil - 19 de abril de 2026

Vista aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A próxima terça-feira (21) será dia de folga para diversos brasileiros, em decorrência do Dia de Tiradentes. Em Anápolis, o feriado será prolongado, após o prefeito Márcio Corrêa (PL) decretar ponto facultativo na segunda-feira (20).

Neste cenário, é importante saber o que abre e fecha na cidade durante o regime especial. Há mudanças nos atendimentos na maioria dos órgãos públicos, salvo os serviços essenciais à população.

É o caso da rede municipal de saúde. Todas as unidades de urgência e emergência irão funcionar 24h para atendimento de crianças e adultos.

Entre elas: Hospital Municipal Alfredo Abrahão, UPA Pediátrica, Unidade Mista Vila Norte, Centro Médico da Jaiara, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e UPA 24H (antiga UPA da Vila Esperança, atualmente na Vila Jussara).

As Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas nos dias 20 e 21 de abril e retornam o atendimento na quarta-feira (22) a partir das 08h.

Vigilância em zoonoses

A Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis, localizada no bairro Santo André, também não funcionará durante o feriado. Volta a abrir na quarta-feira a partir das 08h.

Em caso de mordida, é preciso se dirigir ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão, que oferece atendimento especializado.

Assistência social

Os serviços de assistência social seguirão o decreto de ponto facultativo. Todas as unidades do CRAS (no Residencial Copacabana, Jardim Alvorada, Filostro Machado e na Vila Norte, em frente ao Feirão), além do CREAS (no Setor Central) retornam na quarta-feira.

O Conselho Tutelar Leste, por outro lado, estará aberto. É possível registrar denúncias ou esclarecer dúvidas pelo número (62) 98596-7562 ou pelo 0800 6461114.

Outras demandas

O Zap da Prefeitura vai funcionar exclusivamente para atender questões da área da saúde, como solicitações de consultas e exames eletivos.

O serviço do Rápido seguirá o decreto do ponto facultativo, retornando na quarta-feira das 08h às 17h.

Por fim, os serviços de coleta de lixo orgânico, seletivo e de resíduos infectantes seguem normalmente, sem qualquer interrupção. Também continuam seguindo o cronograma a capina, roçagem, manutenção asfáltica e troca de lâmpadas.

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