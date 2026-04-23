Monumentos símbolos de Goiânia serão revitalizados após anos sem reforma

Erguidos há quase duas décadas, estruturas nunca passaram por reestruturação, apesar do desgaste provocado pelo tempo

Augusto Araújo - 23 de abril de 2026

Monumento dos Três Marcos, na Praça do Ratinho, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia começa neste sábado (25) a revitalização dos monumentos localizados nos viadutos da Avenida 85 com as avenidas D e T-63, dois pontos conhecidos da paisagem urbana da capital.

As intervenções terão início pelo Monumento dos Três Marcos, na Praça do Ratinho. Depois, devem seguir para o Monumento dos Dois Marcos, no viaduto da Avenida 85 com a T-63.

As obras devem durar cerca de 30 dias em cada estrutura. Ao todo, serão investidos R$ 817.750,76 na ação.

Segundo a administração, os monumentos – concluídos em 2007 e 2008, respectivamente – nunca passaram por uma reestruturação completa, apesar do desgaste provocado pelo tempo.

A recuperação inclui lixamento das estruturas metálicas, aplicação de produtos anticorrosivos, pintura e limpeza geral. Também está prevista a modernização da iluminação e intervenções nas paredes do túnel do viaduto.

Para reduzir impactos no trânsito, parte dos trabalhos deve ser realizada durante a madrugada.

De acordo com a prefeitura, os monumentos já apresentam sinais visíveis de deterioração, como ferrugem e placas soltas.

A proposta é restaurar as condições originais e reforçar o valor simbólico dos espaços, considerados cartões-postais da cidade.

O Monumento dos Três Marcos possui 56 metros e três hastes que simbolizam a expansão urbana de Goiânia nas direções leste, oeste e sul.

Já o Monumento dos Dois Marcos tem 64,5 metros de altura e é formado por dois prismas metálicos que fazem referência a um ponteiro de bússola.

Complemento

Além das obras, a prefeitura informou que negocia a adoção da Praça do Ratinho por uma empresa privada, dentro do programa “Adote Uma Praça”. A iniciativa prevê que o parceiro cuide da manutenção e paisagismo do espaço público.

A revitalização integra um conjunto de ações voltadas à recuperação de estruturas urbanas antigas, em meio a críticas recorrentes sobre a conservação de equipamentos públicos na capital.

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