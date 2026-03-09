Polícia busca imagens de criminosos que atiraram em assessor de Vini Jr

Segundo a polícia local, criminosos pegaram celular dele e o atingiram com um tiro na barriga

Folhapress Folhapress -
Polícia busca imagens de criminosos que atiraram em assessor de Vini Jr
Eduardo Peixoto é assessor de imagem de Vini Jr. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Polícia Civil do Rio de Janeiro busca imagens de roubo em que Eduardo Peixoto, assessor de imagem de Vini Jr. e Lucas Paquetá, foi baleado.

Polícia confirmou ocorrência, dizendo que ele foi levado para unidade de saúde. Na última quinta-feira, 5 de março, os criminosos pegaram o celular dele e atingiram o assessor de imagem com um tiro na barriga.

Agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Além disso, a polícia informa que testemunhas serão ouvidas e que há diligências em andamento para apurar o crime. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Leia também

“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio”, afirmou o assessor. Eduardo postou sobre o incidente no seu Instagram só no fim de semana. Na publicação, afirmou que está internado. A reportagem tentou contato com o assessor, para saber de seu atual estado de saúde, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto, caso Eduardo queira se pronunciar.

“Sigo sem celular/Whatsapp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, disse Eduardo Peixoto, no Instagram.

Assessor é presidente da SAF do América Futebol Clube Pernambuco. Eduardo também já atuou como jornalista esportivo.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.