Cidade brasileira recebe aeroporto de luxo de R$ 400 milhões e vai gerar 700 empregos

Projeto em Itajaí amplia estrutura para aviação executiva e promete impulsionar economia local

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Um novo aeroporto de alto padrão está sendo desenvolvido em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e promete movimentar a economia da região. Com investimento estimado em R$ 400 milhões, o projeto deve gerar cerca de 700 empregos diretos até a conclusão das obras.

Além disso, a proposta prevê a ampliação da estrutura existente para atender a crescente demanda da aviação executiva no Brasil.

Aeroporto será ampliado para receber mais aeronaves

O aeródromo Campo Comandantes já opera há cerca de 15 anos. No entanto, com o novo investimento, a estrutura passará por uma expansão significativa.

Atualmente, a pista possui 1.000 metros de comprimento. Após a obra, ela chegará a 1.400 metros de extensão e 30 metros de largura.

Com essa mudança, o aeroporto poderá receber até 95% das aeronaves executivas que operam no país.

Projeto deve gerar 700 empregos diretos

Um dos principais impactos da obra está na geração de empregos.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a ampliação deve criar aproximadamente 700 vagas diretas. Isso acontece porque cada operação aérea envolve diversos profissionais, desde manutenção até serviços de apoio.

Além disso, o aumento da movimentação também tende a gerar empregos indiretos na região.

Estrutura contará com serviços de alto padrão

O projeto inclui a construção de um terminal exclusivo para aviação executiva, conhecido como FBO.

Esse espaço será voltado ao atendimento de passageiros e pilotos, com foco em conforto, privacidade e serviços premium.

Além disso, o aeroporto terá capacidade para abrigar cerca de 165 aeronaves em hangares.

Movimento já cresce com melhorias

Mesmo antes da conclusão das obras, o local já apresenta crescimento significativo.

De acordo com os responsáveis, o movimento no aeródromo triplicou após o início das melhorias.

Isso mostra, portanto, o potencial da região para o setor de aviação executiva.

Projeto vai complementar aeroporto da região

O novo aeroporto não terá voos comerciais.

Na prática, ele funcionará como um complemento ao Aeroporto de Navegantes, ajudando a desafogar o tráfego aéreo e melhorar a logística para empresários e turistas.

Além disso, o empreendimento deve aumentar a arrecadação municipal, já que serviços como abastecimento e manutenção geram impostos.

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