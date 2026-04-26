Signos que estão passando por um momento difícil e podem se recuperar ainda este mês

Fase de instabilidade pode estar chegando ao fim, abrindo espaço para decisões mais leves e novos caminhos

Layne Brito - 26 de abril de 2026

Com Carinho, Kitty – série da Netflix. (Foto: Divulgação)

Nem sempre os dias difíceis chegam com aviso. Às vezes, tudo parece pesar ao mesmo tempo: conversas mal resolvidas, cansaço emocional, cobranças no trabalho, dúvidas sobre o futuro e aquela sensação incômoda de que nada anda como deveria.

Para a astrologia, esses períodos de turbulência podem estar ligados a movimentos que mexem diretamente com emoções, decisões e relações pessoais.

Alguns signos, por isso, podem sentir o impacto de forma mais intensa, enfrentando semanas de maior desgaste e necessidade de recolhimento.

A boa notícia é que essa fase não tende a durar para sempre.

Ainda este mês, alguns nativos podem perceber uma mudança importante no próprio ritmo, seja por meio de uma conversa esclarecedora, uma oportunidade inesperada ou uma decisão que finalmente traga alívio.

O momento pede paciência, mas também coragem para reconhecer o que precisa ficar para trás.

Signos que podem superar uma fase difícil

1. Câncer

Câncer pode estar atravessando um período de maior sensibilidade, especialmente em questões familiares e emocionais.

Pequenas situações podem ter ganhado proporções maiores, causando desgaste e insegurança.

Ainda este mês, porém, o signo tende a encontrar mais equilíbrio.

Uma conversa sincera ou uma mudança de postura pode ajudar a aliviar o coração e trazer mais clareza.

2. Virgem

Virgem pode estar se sentindo sobrecarregado por cobranças, responsabilidades e excesso de pensamentos.

A tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo pode ter deixado o signo mentalmente cansado.

A recuperação deve vir quando os virginianos entenderem que nem tudo precisa estar perfeito para seguir em frente.

Organizar prioridades será essencial.

3. Escorpião

Escorpião pode estar enfrentando uma fase de transformações internas. Situações mal resolvidas, decepções ou mudanças inesperadas podem ter provocado um período de silêncio e reflexão.

Apesar disso, o signo tem grande força de reconstrução.

Até o fim do mês, uma virada emocional pode ajudar Escorpião a retomar o controle da própria vida.

4. Capricórnio

Capricórnio pode estar sentindo o peso de responsabilidades acumuladas, principalmente no trabalho ou nas finanças.

A sensação de ter que ser forte o tempo todo pode ter aumentado o cansaço.

Aos poucos, o signo deve perceber que pedir apoio e desacelerar também fazem parte do processo.

Uma solução prática pode surgir e trazer mais tranquilidade.

Recuperação pode começar com pequenas escolhas

Mesmo para os signos mais afetados, a fase difícil pode servir como ponto de virada.

O período favorece ajustes, encerramentos necessários e decisões mais conscientes.

A recuperação, neste caso, não precisa acontecer de forma grandiosa.

Às vezes, ela começa em uma atitude simples: descansar, dizer não, retomar um plano ou se afastar do que já não faz bem.

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