Onde assistir Ceará x Vila Nova neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Invictos na competição, Vozão e Tigre fazem confronto direto que pode mexer na liderança da Série B

Gustavo de Souza - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Ceará e Vila Nova entram em campo neste domingo (26), às 18h, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Castelão, em Fortaleza, e coloca frente a frente duas equipes invictas na competição.

O duelo promete emoções, já que os times estao separados por apenas dois pontos na tabela. Além disso, o resultado da partida pode fazer a Série B terminar a rodada com um novo líder.

Quem chega em maior embalo é o Vila Nova. O Tigre vem de três vitórias consecutivas e tenta manter a boa sequ1~encia para seguir firme na briga pela ponta de classificação.

Por sua vez, o Ceará também vive bom momento, mas vem de empate sem gols diante do Londrina, no Paraná. Antes disso, o Vozão havia vencido Cuiabá e Náutico, resultados que ajudaram a equipe a se manter dentre os principais começos de campanha dessa Série B.

Agora, diante da torcida, o time cearense tenta aproveitar o fator casa para superar um adversário direto. Já o Vila busca mais um resultado positivo fora de Goiânia para reiterar a boa fase atual.

Onde assistir Ceará x Vila Nova neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Plano premium do Disney+ (streaming)

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