Onde assistir Ceará x Vila Nova neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão
Invictos na competição, Vozão e Tigre fazem confronto direto que pode mexer na liderança da Série B
Ceará e Vila Nova entram em campo neste domingo (26), às 18h, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Castelão, em Fortaleza, e coloca frente a frente duas equipes invictas na competição.
O duelo promete emoções, já que os times estao separados por apenas dois pontos na tabela. Além disso, o resultado da partida pode fazer a Série B terminar a rodada com um novo líder.
Quem chega em maior embalo é o Vila Nova. O Tigre vem de três vitórias consecutivas e tenta manter a boa sequ1~encia para seguir firme na briga pela ponta de classificação.
Por sua vez, o Ceará também vive bom momento, mas vem de empate sem gols diante do Londrina, no Paraná. Antes disso, o Vozão havia vencido Cuiabá e Náutico, resultados que ajudaram a equipe a se manter dentre os principais começos de campanha dessa Série B.
Agora, diante da torcida, o time cearense tenta aproveitar o fator casa para superar um adversário direto. Já o Vila busca mais um resultado positivo fora de Goiânia para reiterar a boa fase atual.
Onde assistir Ceará x Vila Nova neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão
Data: domingo, 26 de abril de 2026
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
Onde assistir: Plano premium do Disney+ (streaming)
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