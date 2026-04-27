Primeiro lançamento da Caoa Changan sobe de preço menos de um mês depois e já alcança o Tiggo 7 Pro

Modelo produzido em Anápolis consolidou parceria da montadora brasileira com a gigante chinesa no início de abril

Natália Sezil -
Caoa Changan Uni-T.

Primeiro lançamento da Caoa Changan montado no Brasil, o Uni-T aumentou o preço de venda menos de um mês após chegar às concessionárias.

Produzido no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e pontapé oficial para a parceria entre a montadora brasileira e a gigante chinesa, o modelo foi lançado custando R$ 169.990. Foi concorrente direto para líderes da categoria, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

Agora, o valor se aproxima do que é cobrado pelo Caoa Chery Tiggo 7 Pro, que é “vizinho” nas linhas de montagem – sai da mesma fábrica, em Goiás.

Leia também

O novo preço estipulado para o Uni-T é de R$ 174.990 – mas tem um detalhe. Isso só vale para o que tem a carroceria na cor preta. Segundo levantamento da revista Quatro Rodas, o carro branco, cinza ou azul passa a custar R$ 176.990.

No final, o reajuste chega a R$ 7 mil. Por enquanto, a única versão vendida no Brasil é a Infinity. Contudo, há planos para que outras opções mais baratas sejam lançadas no futuro.

O Caoa Changan Uni-T é considerado um SUV de médio porte. Tem 4,53 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, 1,87 metro de largura e 1,56 metro de altura. O porta-malas tem capacidade para 425 litros.

Sob o capô, compradores podem conferir o motor 1.5 turbo flex com injeção direta, que entrega 180 cv de potência. O consumo é de 9 km/L nos trechos urbanos e 11,2 km/L nas estradas.

No exterior, o SUV apresenta uma grade robusta, linhas marcadas e faróis de LED mais afilados. As lanternas full-led são divididas, e as maçanetas traseiras, embutidas. A estrutura ainda conta com teto solar panorâmico fixo.

Chegou no Portal 6 como estagiária de jornalismo e foi promovida a repórter. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

