Equatorial Goiás passa a enviar alertas de falta de energia pelo WhatsApp
Serviço será usado nos casos provocados por eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes
A Equatorial Goiás anunciou, nesta semana, o lançamento de um novo canal de comunicação por meio do WhatsApp no qual acionará os consumidores em casos de queda de energia.
O serviço será usado em casos de ocorrências provocadas por eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes.
A medida segue novas diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que estabeleceu ações para aumentar a transparência na comunicação entre as companhias de energia elétrica e os consumidores, principalmente durante situações críticas.
Segundo a empresa, o objetivo com o novo canal de comunicação é tornar o fluxo de informações mais rápido e acessível.
As mensagens enviadas pelo WhatsApp deverão conter dados como o local da queda de energia, a causa provável da interrupção, a quantidade estimada de clientes impactados e a previsão de restabelecimento do serviço.
Quando necessário, também serão encaminhadas atualizações sobre o andamento dos reparos.
Ainda de acordo com a companhia, o novo serviço funcionará de forma complementar aos canais já existentes, como site, redes sociais e agências de atendimento presencial.
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