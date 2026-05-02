Equatorial Goiás passa a enviar alertas de falta de energia pelo WhatsApp

Serviço será usado nos casos provocados por eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes

Ícaro Gonçalves - 02 de maio de 2026

Comunicação com clientes ocorrerá em casos de queda de energia por eventos climáticas (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

A Equatorial Goiás anunciou, nesta semana, o lançamento de um novo canal de comunicação por meio do WhatsApp no qual acionará os consumidores em casos de queda de energia.

O serviço será usado em casos de ocorrências provocadas por eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes.

A medida segue novas diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que estabeleceu ações para aumentar a transparência na comunicação entre as companhias de energia elétrica e os consumidores, principalmente durante situações críticas.

Segundo a empresa, o objetivo com o novo canal de comunicação é tornar o fluxo de informações mais rápido e acessível.

As mensagens enviadas pelo WhatsApp deverão conter dados como o local da queda de energia, a causa provável da interrupção, a quantidade estimada de clientes impactados e a previsão de restabelecimento do serviço.

Quando necessário, também serão encaminhadas atualizações sobre o andamento dos reparos.

Ainda de acordo com a companhia, o novo serviço funcionará de forma complementar aos canais já existentes, como site, redes sociais e agências de atendimento presencial.

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