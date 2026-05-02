CNH suspensa: motoristas devem ficar atentos às novas situações que podem tirar o direito de dirigir

Medidas recentes adotadas pelas autoridades competentes podem alterar drasticamente a rotina de muitos brasileiros

Magno Oliver - 02 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O sistema de trânsito brasileiro atravessa um período de endurecimento nas normas para condutores que desrespeitam os limites estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Atualmente, a manutenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige atenção redobrada não apenas às infrações de movimento, mas também às obrigações civis.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tem implementado atualizações para reduzir a impunidade e aumentar a segurança nas rodovias e perímetros urbanos.

Novos limites e infrações diretas

O direito de dirigir é suspenso quando o motorista atinge o limite de pontos em doze meses, que varia conforme a gravidade das faltas.

São 20 pontos para quem possui duas infrações gravíssimas, 30 pontos com uma gravíssima e 40 pontos sem nenhuma falta dessa natureza.

Além disso, multas autossuspensivas, como dirigir sob influência de álcool ou recusar o teste do bafômetro, retiram a licença imediatamente, independente da pontuação acumulada.

Bloqueios por decisões judiciais

Uma atualização crucial em 2026 envolve a possibilidade de suspensão da CNH para quem possui dívidas em atraso, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Juízes agora podem determinar o bloqueio do documento como medida coercitiva para garantir o pagamento de débitos alimentares ou dívidas comuns.

Além disso, o exame toxicológico periódico continua sendo obrigatório para categorias C, D e E, gerando multas automáticas e suspensão caso o prazo seja ignorado.

Para não perder o documento, o condutor deve consultar regularmente o portal do Senatran ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito para monitorar pendências.

Caso a suspensão seja efetivada, o motorista precisará cumprir o prazo determinado pelo órgão e realizar um curso de reciclagem obrigatório.

Manter o endereço atualizado no sistema do Detran é vital para receber notificações e exercer o direito de defesa prévia dentro dos prazos legais.

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