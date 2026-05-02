Primeiro domingo de maio deve ser marcado pelo calorão e baixa umidade em Goiás

Boletim do Cimehgo aponta para uma massa de ar seco que atravessa o estado e contribui para o aumento de temperaturas

Ícaro Gonçalves - 02 de maio de 2026

Vista aérea de Anápolis (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Maio já chegou e a temperatura em Goiás dá sinais de que este será um mês de muito sol, calor e baixa umidade. A previsão para domingo (03) é de alta temperatura, influenciada pela massa de ar seco que atravessa o estado.

O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado neste sábado (02).

De acordo com o Cimehgo, o clima em Goiás passa por um período de amplitude térmica, o que na prática faz com que os dias comecem frios, mas cheguem a altas temperaturas durante a tarde.

O destaque fica para a região Leste do estado, que engloba o Entorno do Distrito Federal. Por lá, a madrugada de domingo pode atingir 14ºC, enquanto a tarde chegará a 34°C, com variação total de 20°C.

Em Goiânia e Região Metropolitana, a temperatura pode chegar a 32ºC, com mínima de 18°C e umidade do ar de até 85%.

Em Anápolis, a máxima não passará de 29ºC, com mínima de 17°C e umidade de 85ºC.

No Sudoeste goiano, em Rio Verde, o cenário será parecido com a capital. A temperatura deve chegar aos 32°C durante a tarde, com mínima de 17°C na madrugada.

Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado.

As maiores temperaturas devem ser registradas nas regiões Norte e Oeste de Goiás, onde o Cimehgo prevê calor de até 36°C ao longo do dia, com mínima de 20°C.

Nas regiões Central, Sul e Sudoeste, a temperatura máxima será de 33°C e mínima de 16°C.

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