O teleférico mais impressionante de Minas sobe mais de 1.600 metros e leva direto ao Cristo com vista total da cidade
Teleférico leva visitantes ao Cristo Redentor com vista panorâmica e uma das experiências mais marcantes de Minas Gerais
Nem todo passeio turístico envolve longas viagens ou destinos internacionais.
Em Minas Gerais, uma experiência nas alturas tem conquistado visitantes pela combinação de aventura, paisagens e um dos visuais mais marcantes do estado.
Localizado em Poços de Caldas, no Sul de Minas, o teleférico que leva até o Cristo Redentor se tornou uma das atrações mais procuradas da cidade. O trajeto impressiona não só pela altura, mas também pela vista panorâmica que revela a beleza natural da região.
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Subida revela paisagens impressionantes
O teleférico percorre a Serra de São Domingos, alcançando mais de 1.600 metros de altitude. Durante o trajeto, é possível observar a cidade inteira de diferentes ângulos, com destaque para áreas verdes, construções históricas e o relevo montanhoso.
A experiência costuma atrair tanto turistas quanto moradores, especialmente aqueles que buscam uma vista privilegiada para fotos.
Ligação entre o centro e o Cristo
O passeio tem início no Parque José Affonso Junqueira, localizado na região central de Poços de Caldas. De lá, os visitantes embarcam rumo ao topo da serra, onde está o Monumento do Cristo Redentor.
O local oferece uma das vistas mais completas da cidade, sendo considerado um dos pontos turísticos mais tradicionais da região.
Melhor horário pode fazer diferença
Para quem deseja aproveitar ainda mais o passeio, o fim da tarde costuma ser o momento mais indicado. Isso porque o pôr do sol visto do alto da serra transforma a paisagem e garante um cenário ainda mais especial.
Além disso, a iluminação natural contribui para registros fotográficos mais marcantes.
Experiência une aventura e contemplação
O teleférico de Poços de Caldas vai além de um simples meio de transporte. O passeio combina sensação de altura, contato com a natureza e uma vista que impressiona em qualquer época do ano.
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