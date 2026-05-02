O teleférico mais impressionante de Minas sobe mais de 1.600 metros e leva direto ao Cristo com vista total da cidade

Teleférico leva visitantes ao Cristo Redentor com vista panorâmica e uma das experiências mais marcantes de Minas Gerais

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Nem todo passeio turístico envolve longas viagens ou destinos internacionais.

Em Minas Gerais, uma experiência nas alturas tem conquistado visitantes pela combinação de aventura, paisagens e um dos visuais mais marcantes do estado.

Localizado em Poços de Caldas, no Sul de Minas, o teleférico que leva até o Cristo Redentor se tornou uma das atrações mais procuradas da cidade. O trajeto impressiona não só pela altura, mas também pela vista panorâmica que revela a beleza natural da região.

Subida revela paisagens impressionantes

O teleférico percorre a Serra de São Domingos, alcançando mais de 1.600 metros de altitude. Durante o trajeto, é possível observar a cidade inteira de diferentes ângulos, com destaque para áreas verdes, construções históricas e o relevo montanhoso.

A experiência costuma atrair tanto turistas quanto moradores, especialmente aqueles que buscam uma vista privilegiada para fotos.

Ligação entre o centro e o Cristo

O passeio tem início no Parque José Affonso Junqueira, localizado na região central de Poços de Caldas. De lá, os visitantes embarcam rumo ao topo da serra, onde está o Monumento do Cristo Redentor.

O local oferece uma das vistas mais completas da cidade, sendo considerado um dos pontos turísticos mais tradicionais da região.

Melhor horário pode fazer diferença

Para quem deseja aproveitar ainda mais o passeio, o fim da tarde costuma ser o momento mais indicado. Isso porque o pôr do sol visto do alto da serra transforma a paisagem e garante um cenário ainda mais especial.

Além disso, a iluminação natural contribui para registros fotográficos mais marcantes.

Experiência une aventura e contemplação

O teleférico de Poços de Caldas vai além de um simples meio de transporte. O passeio combina sensação de altura, contato com a natureza e uma vista que impressiona em qualquer época do ano.

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