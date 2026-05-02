Quanto custa construir uma piscina simples em casa em 2026?

Construir uma piscina simples em casa em 2026 exige planejamento, já que os custos variam bastante conforme o tipo, tamanho e acabamento

Gabriel Yuri Souto - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Ter uma piscina em casa é um desejo comum, especialmente em regiões mais quentes do Brasil. No entanto, antes de iniciar a obra, muita gente se surpreende com a quantidade de fatores que influenciam o preço final.

Isso porque não existe um valor único. O custo depende do tipo de piscina, do tamanho, do terreno e até dos equipamentos escolhidos. Por isso, entender esses detalhes é essencial antes de tomar qualquer decisão.

Valor pode variar bastante em 2026

Em 2026, construir uma piscina simples pode custar entre cerca de R$ 15 mil e mais de R$ 80 mil, dependendo do modelo escolhido.

Já em projetos mais básicos, os valores podem começar próximos de R$ 9 mil, especialmente em modelos menores ou pré-fabricados.

Por outro lado, piscinas maiores ou com acabamento mais sofisticado podem ultrapassar facilmente R$ 100 mil.

Tipo de piscina é o que mais influencia

O principal fator no preço é o tipo de estrutura. Cada modelo tem custo, durabilidade e tempo de obra diferentes.

Piscina de fibra: costuma ser a mais barata, com valores entre R$ 18 mil e R$ 30 mil em modelos simples

Piscina de vinil: fica em um nível intermediário, variando de R$ 20 mil a R$ 35 mil

Piscina de alvenaria: mais cara, geralmente entre R$ 35 mil e R$ 80 mil ou mais

Além disso, piscinas de fibra costumam ser mais rápidas de instalar, enquanto as de alvenaria exigem mais tempo e mão de obra especializada.

Tamanho e acabamento também pesam no bolso

Outro ponto importante é o tamanho. Uma piscina padrão de cerca de 6×3 metros pode custar entre R$ 25 mil e R$ 60 mil, dependendo do material e dos acabamentos.

Além disso, itens como iluminação, aquecimento, bordas, revestimentos e paisagismo aumentam o valor final. Em muitos casos, esses detalhes representam boa parte do orçamento.

Custos extras costumam surpreender

Além da construção em si, existem gastos que muita gente não considera no início.

Entre eles estão:

Escavação e retirada de terra

Instalação hidráulica e elétrica

Bomba e sistema de filtragem

Licenças e possíveis exigências da prefeitura

Esses custos podem elevar significativamente o valor total da obra.

Manutenção também entra na conta

Depois de pronta, a piscina continua gerando despesas. Em média, a manutenção mensal pode variar entre R$ 200 e R$ 700, incluindo produtos químicos e energia elétrica.

Por isso, o ideal é considerar não apenas o investimento inicial, mas também os custos ao longo do tempo.

Planejamento faz toda a diferença

Antes de construir, especialistas recomendam definir um orçamento máximo, escolher o tipo de piscina com base no uso real e contratar profissionais qualificados.

Assim, é possível evitar gastos extras e garantir que a piscina atenda às expectativas sem comprometer o orçamento.

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