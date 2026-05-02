Faustão ganha homenagem da mulher no aniversário

Em seu perfil, publicou um carrossel de imagens dele ao lado da família e falou um pouco sobre os "anos desafiadores" que todos tiveram

Folhapress - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mulher de Fausto Silva, Luciana Cardoso usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao marido, que celebra 76 anos neste sábado (2).

Em seu perfil, publicou um carrossel de imagens dele ao lado da família e falou um pouco sobre os “anos desafiadores” que todos tiveram. Na postagem, ela deu a entender que o apresentador está bem de saúde atualmente.

“Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente para nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude”, escreveu.

Em outro trecho da homenagem, ela afirma que todos estão ainda mais unidos para apoiar Faustão em todos os momentos.

“Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário”, escreveu a jornalista, que também lembrou das famílias que doaram órgãos.

Em agosto de 2025, o apresentador passou por mais dois transplantes -um de fígado e um retransplante de rim- realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em agosto de 2023, Faustão recebeu um transplante de coração, considerado bem-sucedido. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi a vez do primeiro transplante renal.

Os problemas renais se intensificaram após o quadro de insuficiência cardíaca enfrentado pelo apresentador. Em maio, ele acabou sendo internado para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse e, três meses depois, passou por novos transplantes.

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