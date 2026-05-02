Shakira, no Rio, tenta entrar para lista dos maiores shows da história
Grandiosa, a performance deste sábado (2) espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O show de Shakira neste sábado, em Copacabana, pode entrar para as apresentações musicais com maior público do mundo.
Vale dizer que dados de público divulgados por promotores culturais e pelos governos das cidades que sediam os eventos tendem a ser inflados, e não necessariamente correspondem ao público real, segundo especialistas e institutos independentes.
Veja o ranking dos maiores shows da história:
1. Rod Stewart, no Brasil, em 1993
O cantor britânico se apresentou na noite de Ano Novo na praia de Copacabana para 3,5 milhões de pessoas, o que é considerado o maior público registrado pelo Guinness Book. O livro chega a citar 4,5 milhões de pessoas, mas parte delas estava na celebração de virada do ano.
2. Jean-Michel Jarre, na Rússia, em 1997
O instrumentista, compositor e produtor francês levou um show com luzes e lasers para Moscou, como parte da turnê do álbum Oxygène. 3,5 milhões acompanharam a apresentação do artista.
3. Jorge Ben Jor, no Brasil, em 1993
Tem brasileiro na lista também. Na noite de Ano Novo de 1993, Jorge Ben Jor se apresentou para 3 milhões de pessoas também na praia de Copacabana.
4. Jean-Michel Jarre, na França, em 1990
Fazendo dobradinha na lista, o artista francês apresentou o show Paris La Défense Une Ville En Concer para 2,5 milhões na capital da França, antes mesmo do show na Rússia.
5. Lady Gaga, na praia de Copacabana, em 2025
O público oficial do evento, segundo a RioTur, foi de mais de 2 milhões de pessoas. Mas, de acordo com uma reportagem da BBC, apenas 660 mil poderiam estar presentes na apresentação da cantora.
6. Madonna, na praia de Copacabana, e Monsters of Rock, na Rússia, em 1991
Madonna agora divide a sexta posição no ranking com o evento Monsters of Rock, em 1991, que reuniu bandas como Pantera, E.S.T, The Black Crowes, Metallica e AC/DC que se apresentaram para uma plateia de 1,6 milhões de pessoas em
Moscou, em meio ao colapso da União Soviética. No Rio de Janeiro, seu público foi de cerca de 875 mil pessoas, segundo o Datafolha.
7. Rolling Stones, no Brasil, em 2006
A banda britânica fez apresentação gratuita da turnê “A Bigger Bang” para Copacabana. O show foi visto por 1,5 milhão de pessoas da praia do Rio de Janeiro.
