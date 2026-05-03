Novo auxílio para brasileiros fazerem a reforma de casa é aprovado

Programa permite financiar reformas em moradias urbanas, com crédito de até R$ 30 mil e parcelas limitadas à renda familiar

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Reformar a casa própria, ou o imóvel onde a família vive, pode ficar mais acessível para brasileiros que enfrentam problemas estruturais, falta de adaptação ou condições inadequadas de moradia.

O Reforma Casa Brasil, programa do Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica Federal, já está em operação e oferece crédito para esse tipo de melhoria.

O programa funciona como uma linha de financiamento, em que o interessado passa por análise de crédito, contrata o valor aprovado e paga as parcelas ao longo dos meses.

Segundo o Ministério das Cidades, os recursos devem ser usados em intervenções voltadas à salubridade, segurança, habitabilidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto das moradias urbanas.

A proposta é atender famílias que precisam corrigir problemas no imóvel, e não financiar reformas meramente estéticas.

Nas faixas principais, o programa atende famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil. A Faixa Reforma 1 contempla quem recebe até R$ 3,2 mil por mês. Já a Faixa Reforma 2 inclui famílias com renda bruta entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil.

O dinheiro pode ser usado para compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, elaboração de projetos e acompanhamento técnico da obra.

Entram nesse grupo serviços como reparos em telhados, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, além de adaptações de acessibilidade e ampliação de cômodos.

A Caixa informou que a liberação do crédito ocorre em duas etapas: 90% após a contratação e os 10% restantes depois da comprovação da aplicação dos recursos, feita por meio de fotos enviadas pelo aplicativo. Para as modalidades vinculadas ao programa, não há exigência de garantia do imóvel.

Ao todo, o Reforma Casa Brasil conta com R$ 30 bilhões do Fundo Social para famílias com renda de até R$ 9,6 mil mensais.

Além disso, há uma linha separada de R$ 10 bilhões, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), destinada a famílias com renda acima desse limite.

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