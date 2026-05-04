Temperaturas podem cair abaixo de 10º C em Goiás mesmo com tempo seco; veja a previsão do tempo

Essa será a primeira frente fria mais significativa a atingir o território goiano em 2026

Ícaro Gonçalves - 04 de maio de 2026

Massa de ar polar deve atingir o estado a partir do dia 10 de maio (Imagens: Reprodução)

Mesmo com o tempo seco que tem afetado as regiões de Goiás, o estado deverá, muito em breve, registrar temperaturas próximas de 10°C. Mas para a tristeza de muitos, será um frio rápido e localizado a apenas algumas regiões.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar polar deve atingir as regiões sul e sudoeste do estado a partir do dia 10 de maio, fazendo as temperaturas despencar.

Essa será a primeira frente fria mais significativa a atingir o território goiano em 2026.

“A região ali de Jataí, Mineiros e outros municípios da região sudoeste terão essa condição de declínio de temperatura. Lá, a mínima chegará a até 10ºC ou 11ºC”, disse Elizabete Alves, meteorologista do Inmet, ao Portal 6.

Em Goiânia e Região Metropolitana, porém, o frio será mais tímido, chegando a no máximo 15ºC.

“O pico da queda de temperatura está previsto entre domingo (10) e segunda-feira (11). A partir de terça-feira (12), as temperaturas devem voltar a subir gradualmente”, completou Elizabete.

No mesmo período, a máxima nos municípios do sudoeste goiano deve ficar em 26°C, enquanto a região metropolitana deve fazer 30°C.

Para o mês de maio em Goiás, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) prevê poucas chuvas, com precipitações dentro da média histórica. O mês também será marcado pela baixa umidade do ar, característico do tempo seco do outono.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!