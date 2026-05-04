Museu Histórico de Anápolis reabre as portas para visitação após passar por reforma

Espaço volta a receber público após mais de uma década de revitalização

Lara Duarte - 04 de maio de 2026

Local passou por uma série de adequações em sua estrutura física, além de novas experiências para o público. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho já está com as portas abertas para receber visitação dos anapolinos. Localizado no Centro de Anápolis, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e recebe a população, além de estudantes e pesquisadores.

A reforma foi entregue na última quinta-feira (30), após um processo de revitalização que durou mais de uma década.

O espaço passou por uma série de adequações que buscam melhorar a experiência do público. Entre as mudanças estão a reestruturação física, reorganização de documentos e a implantação de medidas de acessibilidade, garantindo melhores condições de circulação, com ajustes em calçadas e acessos.

O museu reúne um acervo composto por documentos, fotografias e objetos que contribuem para a preservação da história do município. Também foi produzida uma maquete da antiga Vila de Sant’Ana das Antas, apresentando a origem de Anápolis.

Na área externa, o projeto ganhou ainda um jardim tradicional chamado “Quintais Antigos”, com espécies e artefatos que remetem ao cotidiano de épocas passadas.

A reinauguração contou com cerimônia solene, música ao vivo e a presença de diversas autoridades do município, incluindo o prefeito Márcio Corrêa, a primeira-dama Carla Corrêa e o deputado federal Rubens Otoni, além de vereadores, historiadores e moradores da cidade.

Revitalização

A conclusão das obras foi viabilizada por meio da articulação do deputado Rubens Otoni, responsável por garantir a destinação de emenda do Governo Federal para o projeto.

Os trabalhos de restauro foram executados pelo Instituto Histórico e Cultural Jan Magalinski, com recursos de R$ 300 mil provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio de edital do município.

O espaço, que por anos sofreu com o desgaste do tempo e abandono, apresentando rachaduras, desprendimento de reboco e estrutura comprometida, teve sua reforma iniciada ainda em 2015.

Visitação

Localizado na Rua Coronel Batista, nº 323, no Setor Central, o museu funciona das 8h às 17h e está aberto para estudantes, pesquisadores e toda a população anapolina.

Para grupos e escolas que desejarem realizar visita guiada, é necessário agendamento prévio pelo telefone (62) 2604-0590.

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