Filho agride e ameaça matar a mãe após briga por pé de maconha em Aparecida de Goiânia
Mesmo após chegada da PM, jovem continuou ameaçando a mulher, dizendo que vítima "iria se ver com ele"
Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (03), no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 38 anos.
Segundo relato da vítima, as agressões começaram após ela exigir que o filho retirasse um pé de maconha que ele cultivava no quintal da residência.
Inconformado, o jovem teria reagido com violência, desferindo puxões de cabelo, tapas nos braços e esganaduras no pescoço, além de xingamentos.
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Mesmo com a chegada da Polícia Militar (PM) ao local, o suspeito continuou a ameaçar a mãe. Ele teria dito que a vítima “iria se ver com ele” após sua saída da prisão, reforçando o clima de intimidação.
O rapaz foi localizado dentro da casa e detido pelos policiais. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Além disso, o delegado responsável determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse do pé de maconha apreendido no imóvel. O caso segue sob investigação.
Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (03), no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 38 anos.
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— Portal 6 (@portal6noticias) May 4, 2026
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