Filho agride e ameaça matar a mãe após briga por pé de maconha em Aparecida de Goiânia

Mesmo após chegada da PM, jovem continuou ameaçando a mulher, dizendo que vítima "iria se ver com ele"

Augusto Araújo - 04 de maio de 2026

Jovem foi preso após agredir e ameaçar a mãe durante discussão envolvendo pé de maconha. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (03), no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 38 anos.

Segundo relato da vítima, as agressões começaram após ela exigir que o filho retirasse um pé de maconha que ele cultivava no quintal da residência.

Inconformado, o jovem teria reagido com violência, desferindo puxões de cabelo, tapas nos braços e esganaduras no pescoço, além de xingamentos.

Mesmo com a chegada da Polícia Militar (PM) ao local, o suspeito continuou a ameaçar a mãe. Ele teria dito que a vítima “iria se ver com ele” após sua saída da prisão, reforçando o clima de intimidação.

O rapaz foi localizado dentro da casa e detido pelos policiais. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Além disso, o delegado responsável determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse do pé de maconha apreendido no imóvel. O caso segue sob investigação.

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (03), no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 38 anos. Segundo relato da vítima, as agressões começaram após ela exigir que o filho retirasse um pé de… pic.twitter.com/aye7l8F5qq — Portal 6 (@portal6noticias) May 4, 2026

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