Adeus, batata frita na airfryer: nova opção é mais gostosa e saudável

Cenoura na airfryer surge como alternativa à batata frita e conquista pelo sabor, crocância e praticidade no preparo

Gabriel Yuri Souto - 03 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@gigivilela)

Nem sempre é fácil abrir mão de um clássico da cozinha, principalmente quando ele aparece como acompanhamento em tantos momentos do dia. Ainda assim, novas receitas vêm ganhando espaço justamente por oferecerem uma combinação interessante: praticidade, sabor e uma proposta mais leve.

Com a popularização da airfryer, muita gente começou a testar versões diferentes de petiscos tradicionais. E, nesse cenário, algumas substituições simples passaram a chamar atenção, especialmente quando conseguem surpreender no resultado final.

É nesse contexto que a cenoura na airfryer ganhou destaque. A receita foi compartilhada pela cozinheira Gigi Vilela (@gigivilela), que mostrou como transformar o legume em um petisco crocante e cheio de sabor.

Receita simples e rápida

O preparo começa com o corte das cenouras em formato de palito, imitando a tradicional batata frita. Em seguida, entra a mistura de temperos, que faz toda a diferença no resultado.

Entre os ingredientes utilizados estão amido de milho, páprica defumada, cebola em pó, óleo em pó, sal e um fio de azeite. Depois de misturar tudo, basta levar à airfryer.

O tempo médio de preparo é de cerca de 20 minutos a 200°C. Durante esse processo, a cenoura ganha textura sequinha por fora e macia por dentro.

Sabor e textura surpreendem

Apesar de ser uma substituição, o prato não perde em sabor. Pelo contrário, os temperos ajudam a realçar o gosto natural da cenoura, criando um petisco diferente e marcante.

Além disso, a textura crocante conquista quem busca uma alternativa às frituras tradicionais. Dessa forma, a receita acaba agradando tanto quem quer inovar quanto quem procura opções mais leves.

Acompanhamento deixa tudo ainda melhor

Para complementar, a sugestão inclui um molho simples. A mistura de coalhada seca com ketchup caseiro cria um contraste interessante entre o ácido e o cremoso.

Com isso, o prato se torna ainda mais versátil, podendo ser servido como lanche, entrada ou acompanhamento em diferentes ocasiões.

Alternativa mais leve para o dia a dia

A cenoura na airfryer se destaca por ser prática e exigir poucos ingredientes. Além disso, representa uma opção mais nutritiva quando comparada à batata frita tradicional.

Por isso, a receita vem ganhando espaço entre quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor. No fim das contas, a proposta mostra que pequenas trocas podem fazer diferença na rotina alimentar.

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